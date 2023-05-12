https://sputniknews.com.tr/20230512/marilyn-manson-eski-nisanlisi-evan-rachel-wooda-actigi-davayi-kaybetti-1070992589.html

Marilyn Manson, eski nişanlısı Evan Rachel Wood'a açtığı davayı kaybetti

Marilyn Manson, eski nişanlısı Evan Rachel Wood'a açtığı davayı kaybetti

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Marilyn Manson'ın, eski nişanlısı Evan Rachel Wood'a açtığı hakaret davası görüldü. Manson'ın Wood'a yönelik iftira iddiaları... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T12:42+0300

2023-05-12T12:42+0300

2023-05-12T12:42+0300

yaşam

marilyn manson

iftira davası

nişanlı

hakaret

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Marilyn Manson'ın eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood'a Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı hakaret davası görüldü.Habertürk'ün aktardığına göre, gerçek adı Brian Warner olan şarkıcının, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Evan Rachel Wood'a açtığı hakaret davasında, Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Teresa A. Beaudet geçici kararı açıkladı. Buna göre davacının 10 itirazını reddeden mahkeme, Wood'un özel iptal talebini kısmen kabul etti.Evan Rachel Wood'un mektupta sahtecilik yaptığı iddiası davadan çıkarıldı. "İtiraf etmeliyim ki daha önce 34 sayfalık bir geçici kararla hiç karşılaşmamış olabilirim. Bu bile beni yordu" diyen yargıç Teresa A. Beaudet, kararından önce avukatlara şunları söyledi: Marilyn Manson'ın davası geri kalan konularda devam edebilecek olsa da en azından şimdilik iddiaların bir kısmı büyük ölçüde ortadan kalktı. Davadan çıkarılan iddialar arasında Manson ve avukatlarının Evan Rachel Wood'u FBI'ın soruşturma mektubunda sahtecilik yapmakla suçlaması da yer alıyor.Evan Rachel Wood'un avukatı Michael Kump, duruşma sonrasında kararın kesinleşmesinin ardından Deadline'a yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararından çok memnunuz. Mahkemenin de doğru tespit ettiği üzere, davacı kendisine yönelik iddialarının asgari düzeyde bile haklı olduğunu gösterememiştir" dedi.Davada üst üste ikinci kez kaybeden Marilyn Manson'ın ekibi de hakimin kararını değerlendirdi:Ne olmuştu?Evan Rachel Wood, 2021'de sosyal medyada açıklama yaparak eski nişanlısını, ikilinin 2007 ve 2010 arasındaki ilişkisi sırasında kendisini "korkunç bir şekilde" taciz ettiği gerekçesiyle suçlamıştı.Wood, 2017'de yaptığı açıklamada geçmişte tecavüze ve defalarca istismara uğradığını söylemiş ancak tacizcinin kim olduğuna dair isim vermemişti.Evan Rachel Wood'un Marilyn Manson ile ilgili açıklamalarının ardından plak şirketi ünlü şarkıcıyı kovmuştu. Manson ise, iddiaların "gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması"ndan ibaret olduğunu söylemişti.Tüm bunların ardından beş Grammy adaylığı bulunan 53 şarkıcı Marilyn Manson, kariyerinin dipte olduğunu ve geçen yıl cinsel tacizle suçlanmasından beri hala ölüm tehditleri aldığını iddia etmişti.TMZ'nin haberine göre Marilyn Manson, internette kendisine gelen ölüm tehditleri yüzünden endişeli, perişan, depresif, endişeli, çılgın ve uykusuz hissettiğini ve birinin eşi Lindsay Usich'e zarar vermesinden endişe duyduğunu söylemişti.Marilyn Manson, plak şirketi ve yetenek ajansı tarafından bırakıldığını ve Hollywood'daki sosyal ve iş toplantılarından dışlandığını, turneye çıkamayacağını, kitabını çıkaramayacağını, yaptığı resimlerin değerinin düşürüldüğünü ve sanat sergilerinin süresiz olarak ertelendiğini de iddialarına eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20220303/marilyn-mansondanevan-rachel-wooda-dava-tacizle-suclandigim-karalama-kampanyasini-orgutledi-1054409571.html

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marilyn manson, iftira davası, nişanlı, hakaret