https://sputniknews.com.tr/20230512/manchester-citynin-norvecli-yildizi-haaland-yilin-futbolcusu-secildi-1071017893.html
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi
İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yılın futbolcusu seçti. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T22:53+0300
2023-05-12T22:53+0300
2023-05-12T22:53+0300
spor
manchester city
erling haaland
ingiltere premier ligi
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FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.Chelsea forveti Sam Kerr de yılın kadın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
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manchester city, erling haaland, ingiltere premier ligi
manchester city, erling haaland, ingiltere premier ligi
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Haaland yılın futbolcusu seçildi
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İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı yılın futbolcusu seçti.
FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.
Chelsea forveti Sam Kerr de yılın kadın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.