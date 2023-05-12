https://sputniknews.com.tr/20230512/luganskta-iki-patlama-meydana-geldi-1071009426.html
Lugansk’ta iki patlama meydana geldi
Lugansk’ta iki patlama meydana geldi
Lugansk şehrinde iki patlama meydana geldi. Şehirdeki bir fabrikadan dumanlar yükseliyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T19:05+0300
2023-05-12T19:05+0300
2023-05-12T19:25+0300
ukrayna krizi
lugansk
patlama
sosyal medya
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/13/1054016933_0:4:351:201_1920x0_80_0_0_cb0d372c7bcb8bf479d9e66f9f5f049f.png
Lugansk’ta bugün Cumhuriyet Günü kutlanıyor.Vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında, patlamalar öncesinde roketi andıran seslerin duyulduğunu yazıyor.Patlamaların meydana geldiği yere çok sayıda güvenlik güçleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri gönderildi.
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/13/1054016933_39:0:312:205_1920x0_80_0_0_ed81f4b1515d516362d2159af8a0e609.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lugansk, patlama, sosyal medya, saldırı
lugansk, patlama, sosyal medya, saldırı
Lugansk’ta iki patlama meydana geldi
19:05 12.05.2023 (güncellendi: 19:25 12.05.2023) Abone ol
Lugansk şehrinde iki patlama meydana geldi. Şehirdeki bir fabrikadan dumanlar yükseliyor.
Lugansk’ta bugün Cumhuriyet Günü kutlanıyor.
Vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında, patlamalar öncesinde roketi andıran seslerin duyulduğunu yazıyor.
Patlamaların meydana geldiği yere çok sayıda güvenlik güçleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri gönderildi.