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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/luganskta-iki-patlama-meydana-geldi-1071009426.html
Lugansk’ta iki patlama meydana geldi
Lugansk’ta iki patlama meydana geldi
Lugansk şehrinde iki patlama meydana geldi. Şehirdeki bir fabrikadan dumanlar yükseliyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T19:05+0300
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ukrayna krizi
lugansk
patlama
sosyal medya
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Lugansk’ta bugün Cumhuriyet Günü kutlanıyor.Vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında, patlamalar öncesinde roketi andıran seslerin duyulduğunu yazıyor.Patlamaların meydana geldiği yere çok sayıda güvenlik güçleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri gönderildi.
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lugansk, patlama, sosyal medya, saldırı
lugansk, patlama, sosyal medya, saldırı

Lugansk’ta iki patlama meydana geldi

19:05 12.05.2023 (güncellendi: 19:25 12.05.2023)
© SputnikLugansk'ta patlama
Lugansk'ta patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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Lugansk şehrinde iki patlama meydana geldi. Şehirdeki bir fabrikadan dumanlar yükseliyor.
Lugansk’ta bugün Cumhuriyet Günü kutlanıyor.
Vatandaşlar, sosyal medya paylaşımlarında, patlamalar öncesinde roketi andıran seslerin duyulduğunu yazıyor.
Patlamaların meydana geldiği yere çok sayıda güvenlik güçleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri gönderildi.
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