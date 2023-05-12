https://sputniknews.com.tr/20230512/kurtulmus-kaset-var-sozunun-kilicdaroglu-tarafindan-gundeme-getirilmesi-dikkati-cekicidir-1070980626.html

Kurtulmuş: 'Kaset var' sözünün Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmesi dikkati çekicidir

Kurtulmuş: 'Kaset var' sözünün Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmesi dikkati çekicidir

AK Partili Numan Kurtulmuş "Günler öncesinden 'Kaset var' sözünün Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmesi gerçekten dikkati çekicidir. Arkasından... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T00:45+0300

2023-05-12T00:45+0300

2023-05-12T00:45+0300

2023 türkiye seçimleri

numan kurtulmuş

muharrem ince

kaset

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle ilgili "Günler öncesinden 'Kaset var' sözünün Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmesi gerçekten dikkati çekicidir. Arkasından bugün Sayın (Muharrem) İnce'nin 'Ben adaylıktan ayrılıyorum' açıklaması siyaseti zehirleyen şeylerdir. Doğru değildir" dedi.Ülke TV'de Özel Röportaj programında Mustafa Yıldız'ın gündeme dair sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin "Bu tür gelişmelerle yeni karşılaşılmadı" ifadelerini kullandı.Siyasetin sahada fikir, proje yarışması şeklinde ilerlemesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Siyasi partiler ve siyasi aktörler fikirleriyle, Türkiye'nin geleceğine ilişkin projeleriyle yarışır. Karar verecek olan millettir, sandıkta zaten bu tecelli edecek. Epey bir süredir Türkiye siyasetini zehirleyen kaset gibi birtakım gizli kapaklı şeyler çok etkili olmaya başladı. Türkiye siyasetinin çok önemli figürlerinden biri olan Sayın Baykal aynı şekilde bugün yaşadığımıza benzer bir şekilde istifa edip kenara çekilmek durumunda kaldı. O kaset operasyonuyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edildi. Yeni bir genel başkan, yeni bir yönetim geldi" diye konuştu.'Kötü, dolambaçlı ve pis yollardır'Kurtulmuş, Muharrem İnce'nin karşı karşıya kaldığı durumun yeniden Türkiye siyasetine etki eden bir operasyon olduğunu belirterek şöyle devam etti:'Türkiye demokrasinin zehirlenmesi doğru değildir'AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye demokrasinin bu şekilde zehirlenmesinin doğru olmadığı kanaatinde olduğunu söyledi.Ana muhalefete yakın çevrelerin Muharrem İnce'nin kenara çekilmiş olmasından memnuniyet duyduğunun anlaşıldığına değinen Kurtulmuş, "Sonuç itibarıyla mevzubahis olan kişi Cumhuriyet Halk Partisinin bir önceki dönem cumhurbaşkanı adayıdır. Onun böyle bir muameleye maruz kalmasını normal ve meşru görenlerin Türkiye siyasetini zehirleyen bir üslubu benimsedikleri anlaşılıyor" dedi.Bunların yanlış olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, siyasetin kendi doğal mekanında akıp gideceğini ve en sonunda her şeyin kendi yolunu bulacağını belirtti.'Milletimiz 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılın kapılarını sonuna kadar açacak'Kurtulmuş, FETÖ'cü hesaplar üzerinden uzun bir süredir muhalefete destek verildiğinin altını çizerek "HDP, masada aday belli değilken örtülü bir ortaktı. Şimdi örtü kalktı. Aynı şekilde Kandil'den ve Avrupa'daki terör baronlarından Kılıçdaroğlu'na, daha doğrusu (Recep Tayyip) Erdoğan karşıtı cepheye destek anlamına gelecek sözler söyleniyor. Bunu da hiç çekinmeden hiç gizlemeden söylüyorlar. 'Yeter ki Erdoğan'ı gönderelim. Onun için oyumuz Kılıçdaroğlu'na' diyerek açıkça söylüyorlar. Bir miktar da tehdit yaparak bunları söylüyorlar. 'Bu seçimde de Erdoğan'a kaybedersek bundan sonra artık geri geriye dönüş olmayacak.' diyorlar" ifadelerini kullandı."Türkiye Yüzyılı"nın sadece bir slogan olmadığını aktaran Kurtulmuş, "Bunlar, seçim beyannamesinde hazırladığımız vaatleri görüyorlar. Satır satır incelediklerini biliyorum. Diyorlar ki, 'Köprüden önceki son çıkıştır. Bütün gücümüzle Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını sağlayalım. Bunun için kimi nasıl ikna edebiliyorsak ikna edelim. Kime nasıl baskı kuracaksak baskı kuralım. Bu baskılar sonucu Kılıçdaroğlu etrafında hiç olmazsa çoğunluğu toplayalım, Türkiye'de bu döneme son verelim' diyorlar. İşte İnce meselesi de bunun bir parçasıdır. Allah fırsat vermeyecek. Milletimiz ferasetiyle bütün bunları görüp değerlendirecek ve sandıklarda 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak" şeklinde konuştu.

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numan kurtulmuş, muharrem ince, kaset, kemal kılıçdaroğlu