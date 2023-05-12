https://sputniknews.com.tr/20230512/kilicdarogluna-suikast-iddiasi-sonrasi-merdan-yanardaga-sorusturma-1070990977.html

'Kılıçdaroğlu'na suikast' iddiası sonrası Merdan Yanardağ'a soruşturma

'Kılıçdaroğlu'na suikast' iddiası sonrası Merdan Yanardağ'a soruşturma

Gazeteci Merdan Yanardağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasına ilişkin paylaşımı üzerine hakkında başlatılan... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T12:02+0300

2023-05-12T12:02+0300

2023-05-12T12:04+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

merdan yanardağ

soruşturma

suikast

iddia

gazeteci

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Merdan Yanardağ'ın gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.Yanardağ, "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, geç bir saatte de olsa kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" ifadelerini kullanmıştı.Yanardağ, paylaşımıyla ilgili ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/merdan-yanardaga-yurt-disina-cikis-yasagi-1066864664.html

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kemal kılıçdaroğlu, merdan yanardağ, soruşturma, suikast, iddia, gazeteci