https://sputniknews.com.tr/20230512/kilicdaroglu-asla-tum-kanallarin-ayni-icerikle-yayin-yaptigini-bir-daha-goremeyeceksiniz-1071023225.html
Kılıçdaroğlu: Asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz
Kılıçdaroğlu: Asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T23:42+0300
2023-05-12T23:42+0300
2023-05-12T23:42+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak medyanın durumuna değindi.Kılıçdaroğlu, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" ifadelerini kullandı.
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millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz" dedi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak medyanın durumuna değindi.
Kılıçdaroğlu, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" ifadelerini kullandı.