https://sputniknews.com.tr/20230512/kilicdaroglu-asla-tum-kanallarin-ayni-icerikle-yayin-yaptigini-bir-daha-goremeyeceksiniz-1071023225.html

Kılıçdaroğlu: Asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz

Kılıçdaroğlu: Asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T23:42+0300

2023-05-12T23:42+0300

2023-05-12T23:42+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak medyanın durumuna değindi.Kılıçdaroğlu, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…" ifadelerini kullandı.

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2023

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millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu