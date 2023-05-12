https://sputniknews.com.tr/20230512/izmirde-polis-kursunuyla-gerceklesen-olume-sorusturma-1070984986.html

İzmir’de polis kurşunuyla gerçekleşen ölüme soruşturma

İzmir’de polis kurşunuyla gerçekleşen ölüme soruşturma

İzmir'de "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. İzmir Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T09:05+0300

2023-05-12T09:05+0300

2023-05-12T09:07+0300

türkiye

izmir

soruşturma

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İzmir'in Konak ilçesinde Semih Gürler, ihbar üzerine gelen ve "dur" ihtarına uymadığı için polis memuru F.Y. tarafından tabancayla başından vuruldu. Gürler, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İzmir Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, şüpheliye ateş açan ve ölümüne neden olan polis memurunun gözaltına alındığını duyurdu.İzmir Valiliği olaya ilişkin olarak, ""Konak ilçesi 1161 sokak numara 3 adresinde 11.05.2023 günü 20.30 sıralarında, aile içi şiddet olayı yaşandığı ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekibi sevk edilmiştir. Polis ekibi olay yerine intikal ettiğinde, şüpheli S.G.’nin ikametinin balkonunda bir kadını darp ettiğini görerek şüpheli şahsı olayı sonlandırması ve ikametin dışına çıkması için ikna etmeye çalıştığı esnada, şüpheli S.G. ikamet içine girerek elinde parlak bir cisimle balkona çıkmıştır. Bunun üzerine görevli Polis Memuru F.Y. şahsın elindeki parlak cismin silah olabileceğini değerlendirerek ikaz maksadıyla havaya iki el ateş etmiştir. Açılan ateş sonucu şüpheli S.G. baş bölgesinden yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Polis Memuru F.Y. gözaltına alınmış, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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izmir, soruşturma