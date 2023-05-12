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İsrail, Gazze’de sivillere ait evleri vurdu
İsrail, Gazze’de sivillere ait evleri vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze’ye yönelik saldırılarının dördüncü gününde sivillere ait evleri vurdu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze şehrinin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının El Fakhoura bölgesinde bulunan bir evi, Beyt Lahya’nın batısındaki Al-Baraka bölgesinde Maarouf ailesine ait evi, Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kabira kasabasında Ebu Tai ailesinin evini ve Refah şehrinde Al-Hashash ailesinin evini hedef aldı. Evlerin vurulduğu anlar amatör kameralara yansırken, Refah şehrindeki yıkılan evde 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 111’e yükseldi.
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israil, gazze, füze, atış, bombardıman
israil, gazze, füze, atış, bombardıman

İsrail, Gazze’de sivillere ait evleri vurdu

21:19 12.05.2023
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir bölgeden dumanlar yükseldi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir bölgeden dumanlar yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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İsrail savaş uçakları, Gazze’ye yönelik saldırılarının dördüncü gününde sivillere ait evleri vurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze şehrinin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının El Fakhoura bölgesinde bulunan bir evi, Beyt Lahya’nın batısındaki Al-Baraka bölgesinde Maarouf ailesine ait evi, Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kabira kasabasında Ebu Tai ailesinin evini ve Refah şehrinde Al-Hashash ailesinin evini hedef aldı.
Evlerin vurulduğu anlar amatör kameralara yansırken, Refah şehrindeki yıkılan evde 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 111’e yükseldi.
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