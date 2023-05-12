https://sputniknews.com.tr/20230512/israil-gazzede-sivillere-ait-evleri-vurdu-1071012493.html
İsrail, Gazze’de sivillere ait evleri vurdu
İsrail, Gazze’de sivillere ait evleri vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze’ye yönelik saldırılarının dördüncü gününde sivillere ait evleri vurdu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T21:19+0300
2023-05-12T21:19+0300
2023-05-12T21:19+0300
dünya
israil
gazze
füze
atış
bombardıman
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze şehrinin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının El Fakhoura bölgesinde bulunan bir evi, Beyt Lahya’nın batısındaki Al-Baraka bölgesinde Maarouf ailesine ait evi, Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kabira kasabasında Ebu Tai ailesinin evini ve Refah şehrinde Al-Hashash ailesinin evini hedef aldı. Evlerin vurulduğu anlar amatör kameralara yansırken, Refah şehrindeki yıkılan evde 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 111’e yükseldi.
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israil, gazze, füze, atış, bombardıman
israil, gazze, füze, atış, bombardıman
İsrail, Gazze’de sivillere ait evleri vurdu
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İsrail savaş uçakları, Gazze’ye yönelik saldırılarının dördüncü gününde sivillere ait evleri vurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze şehrinin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının El Fakhoura bölgesinde bulunan bir evi, Beyt Lahya’nın batısındaki Al-Baraka bölgesinde Maarouf ailesine ait evi, Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kabira kasabasında Ebu Tai ailesinin evini ve Refah şehrinde Al-Hashash ailesinin evini hedef aldı.
Evlerin vurulduğu anlar amatör kameralara yansırken, Refah şehrindeki yıkılan evde 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 111’e yükseldi.