İçişleri Bakanı Soylu: ABD bu seçime müdahale ediyor

Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, '2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefergerçekleştireceğiz' dedi.

FETÖ hala devrededir.devrede. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.

Temel mantık, İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor.