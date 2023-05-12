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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/hakkaride-memleket-partisi-il-baskani-ve-bazi-teskilat-mensuplari-ak-partiye-katildi-1071011000.html
Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı
Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı
Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
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hakkari
memleket partisi
istifa
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Beraberindekilerle AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yapılanları kabul etmediklerini söyledi.İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.Samioğlu ve beraberindekilere rozet takan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Cumhur İttifakı'nda yer almanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirten Kaya, "Başkan Samioğlu ve parti teşkilatının partimize katılma süreci önceki haftaya dayanıyor. Bir hafta önce bizlere katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Seçim çalışmalarında olduğumuz için katılım bugün gerçekleşti. Partimize katılan Samioğlu ve partililere teşekkür ederim" dedi.
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hakkari, memleket partisi, istifa, ak parti
hakkari, memleket partisi, istifa, ak parti

Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı

20:08 12.05.2023
© AAMemleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. (
Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Beraberindekilerle AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yapılanları kabul etmediklerini söyledi.
İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
Samioğlu ve beraberindekilere rozet takan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Cumhur İttifakı'nda yer almanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.
Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirten Kaya, "Başkan Samioğlu ve parti teşkilatının partimize katılma süreci önceki haftaya dayanıyor. Bir hafta önce bizlere katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Seçim çalışmalarında olduğumuz için katılım bugün gerçekleşti. Partimize katılan Samioğlu ve partililere teşekkür ederim" dedi.
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