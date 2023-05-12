https://sputniknews.com.tr/20230512/hakkaride-memleket-partisi-il-baskani-ve-bazi-teskilat-mensuplari-ak-partiye-katildi-1071011000.html
Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı
Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı
Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T20:08+0300
2023-05-12T20:08+0300
2023-05-12T20:08+0300
2023 türkiye seçimleri
hakkari
memleket partisi
istifa
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071010843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf12d167fb253840bee6a7405bfa3bfe.jpg
Beraberindekilerle AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yapılanları kabul etmediklerini söyledi.İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.Samioğlu ve beraberindekilere rozet takan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Cumhur İttifakı'nda yer almanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirten Kaya, "Başkan Samioğlu ve parti teşkilatının partimize katılma süreci önceki haftaya dayanıyor. Bir hafta önce bizlere katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Seçim çalışmalarında olduğumuz için katılım bugün gerçekleşti. Partimize katılan Samioğlu ve partililere teşekkür ederim" dedi.
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071010843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b3491fefe91385f69393a706aaf91eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakkari, memleket partisi, istifa, ak parti
hakkari, memleket partisi, istifa, ak parti
Hakkari'de Memleket Partisi İl Başkanı ve bazı teşkilat mensupları AK Parti'ye katıldı
Abone ol
Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu ile bazı teşkilat mensupları, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Beraberindekilerle AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden Samioğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye yapılanları kabul etmediklerini söyledi.
İl ve ilçelerdeki üyelerle AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirten Samioğlu, "Seçimlerde doğru yolu seçtik ve doğru yolda karar almaya adım attık. Cumhur İttifakı'nda yer almaya karar verdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
Samioğlu ve beraberindekilere rozet takan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da Cumhur İttifakı'nda yer almanın doğru bir karar olduğunu dile getirdi.
Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığı kabul etmediklerini belirten Kaya, "Başkan Samioğlu ve parti teşkilatının partimize katılma süreci önceki haftaya dayanıyor. Bir hafta önce bizlere katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Seçim çalışmalarında olduğumuz için katılım bugün gerçekleşti. Partimize katılan Samioğlu ve partililere teşekkür ederim" dedi.