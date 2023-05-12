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https://sputniknews.com.tr/20230512/fenerbahce-opet-mislicom-sultanlar-liginde-6-sampiyonlugunu-elde-etti-1070979911.html
Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti
Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T00:38+0300
2023-05-12T00:38+0300
spor
fenerbahçe
play-off
misli.com sultanlar ligi
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Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı.Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde ettiSarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 üstünlük kurarak ligde 6 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 ve 2016-2017'nin ardından 6. kez kupayı müzesine götürdü.Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı ise ikincilikle yetindi. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.ŞampiyonlarKadınlar voleybolunda 39 sezonun şampiyonları şunlar:1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe OpetFenerbahçe Opet kupasını aldıVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan ve şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.Burhan Felek Salonu'nda oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli voleybolcular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi. Kürsüye öncelikle final oynayan Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları geldi. Sezonu ikinci bitiren voleybolcular, madalyalarını aldıktan sonra alkışlandı.Daha sonra Fenerbahçe Opet oyuncularına madalyaları takdim edilirken, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar'a verdi. Eda ise Ana Cristina De Souza'ya kupayı vererek, genç oyuncuyu onurlandırdı.Kupa sevincinin ardından hatıra fotoğraf çekimi yapıldı.Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yanı sıra voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt ve kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan da salonda şampiyonluk sevincini yaşadılar.MVP, VargasFenerbahçe Opetli oyuncu Melisa Vargas, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.Gizem Örge en iyi libero, Carneiro ise en iyi pasör ödülüne layık görülürken, en iyi orta oyuncu kaptan Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Fedorovtseva, en iyi pasör çaprazı da Vargas seçildi.Eczacıbaşı Dynavit'te Saliha Şahin ise Misli.com özel ödülü verildi.
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fenerbahçe, play-off, misli.com sultanlar ligi
fenerbahçe, play-off, misli.com sultanlar ligi

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti

00:38 12.05.2023
© AAVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.
İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı.
Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.
Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde 6. şampiyonluğunu elde etti

Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 üstünlük kurarak ligde 6 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 ve 2016-2017'nin ardından 6. kez kupayı müzesine götürdü.
Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı ise ikincilikle yetindi. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.

Şampiyonlar

Kadınlar voleybolunda 39 sezonun şampiyonları şunlar:
1984-1985 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1985-1986 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1986-1987 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1987-1988 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1988-1989 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1989-1990 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1990-1991 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1991-1992 Voleybol Sezonu - VakıfBank
1992-1993 Voleybol Sezonu - Güneş Sigorta
1993-1994 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1994-1995 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1995-1996 Voleybol Sezonu - Emlak Bankası
1996-1997 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
1997-1998 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
1998-1999 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
1999-2000 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2000-2001 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2001-2002 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2002-2003 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2003-2004 Voleybol Sezonu - VakıfBank-Güneş Sigorta
2004-2005 Voleybol Sezonu - VakıBank-Güneş Sigorta
2005-2006 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2006-2007 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı
2007-2008 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Voleybol Sezonu - Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu - Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2016-2017 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2018-2019 Voleybol Sezonu VakıfBank
2019-2020 Voleybol Sezonu - Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2021-2022 Voleybol Sezonu - VakıfBank
2022-2023 Voleybol Sezonu - Fenerbahçe Opet

Fenerbahçe Opet kupasını aldı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek seriyi 3-0'a taşıyan ve şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.
Burhan Felek Salonu'nda oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli voleybolcular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.
Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi. Kürsüye öncelikle final oynayan Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları geldi. Sezonu ikinci bitiren voleybolcular, madalyalarını aldıktan sonra alkışlandı.
Daha sonra Fenerbahçe Opet oyuncularına madalyaları takdim edilirken, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar'a verdi. Eda ise Ana Cristina De Souza'ya kupayı vererek, genç oyuncuyu onurlandırdı.
Kupa sevincinin ardından hatıra fotoğraf çekimi yapıldı.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yanı sıra voleyboldan sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt ve kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan da salonda şampiyonluk sevincini yaşadılar.

MVP, Vargas

Fenerbahçe Opetli oyuncu Melisa Vargas, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.
Gizem Örge en iyi libero, Carneiro ise en iyi pasör ödülüne layık görülürken, en iyi orta oyuncu kaptan Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Fedorovtseva, en iyi pasör çaprazı da Vargas seçildi.
Eczacıbaşı Dynavit'te Saliha Şahin ise Misli.com özel ödülü verildi.
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