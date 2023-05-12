https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogandan-yunanistana-dostluk-mesaji-1070993621.html

Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı

Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a dostluk mesajı gönderdi. Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Husumetleri bir kenara... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T13:17+0300

2023-05-12T13:17+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

yunanistan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye demeç verdi.Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Erdoğan, seçim zaferinden emin olduğunu söyledi."Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ardından bir hafta sonra 21 Mayıs'ta da Yunanistan'ın sandık başına gideceğini hatırlattı."Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı, husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını söyledi.İki ülke ilişkilerinin, yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunu dile getirdi."Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de mesaj gönderdi.Dostluk çağrısı yaptı, "Miçotakis de benimle aynı izlenimleri ve duyguları aynen korumalı. O da sözünde dursun" dedi.

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