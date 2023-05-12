Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı

Türkiye
SON DAKİKA | Pakistan'da siyasi kaos: İmran Han kefaletle serbest
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alemdar Sönmez: Türkiye otomotiv sektöründe dünya ile rekabet edebilecek düzeye geldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, gündemdeki gelişmeleri yorumluyor
09:11
106 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
58 dk
HAFTAYA DAİR
İlk turda biter mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogandan-yunanistana-dostluk-mesaji-1070993621.html
Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı
Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a dostluk mesajı gönderdi. Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Husumetleri bir kenara... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T13:17+0300
2023-05-12T13:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070966627_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_8109300811d5ce9b31d967ea19c8d199.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye demeç verdi.Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Erdoğan, seçim zaferinden emin olduğunu söyledi."Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ardından bir hafta sonra 21 Mayıs'ta da Yunanistan'ın sandık başına gideceğini hatırlattı."Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı, husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını söyledi.İki ülke ilişkilerinin, yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunu dile getirdi."Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de mesaj gönderdi.Dostluk çağrısı yaptı, "Miçotakis de benimle aynı izlenimleri ve duyguları aynen korumalı. O da sözünde dursun" dedi.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070966627_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_2e1b6ea85b56cd274d26082b76b6ed01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan
recep tayyip erdoğan, türkiye, yunanistan

Erdoğan'dan Yunanistan'a dostluk mesajı

13:17 12.05.2023 (güncellendi: 13:25 12.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a dostluk mesajı gönderdi. Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Husumetleri bir kenara bırakabiliriz" dedi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye demeç verdi.
Gündeminde 14 Mayıs seçimleri vardı. Erdoğan, seçim zaferinden emin olduğunu söyledi.
"Meydanlardaki büyük mitingler buna işaret ediyor, halk arzusunu gösteriyor, biz de görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ardından bir hafta sonra 21 Mayıs'ta da Yunanistan'ın sandık başına gideceğini hatırlattı.
"Yunanistan ile husumetleri ve rekabetleri bir kenara bırakabiliriz" dedi. Cumhurbaşkanı, husumetlerin iki ülkeyi de çok yıprattığını söyledi.
İki ülke ilişkilerinin, yeni bir dönemin başlangıcı olması arzusunu dile getirdi.
"Türkiye'den Yunanistan'a en kalbi dostluk selamlarımı gönderiyorum" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de mesaj gönderdi.
Dostluk çağrısı yaptı, "Miçotakis de benimle aynı izlenimleri ve duyguları aynen korumalı. O da sözünde dursun" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала