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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogan-gerektiginde-15-temmuz-gibi-hayatimiz-pahasina-istiklal-ve-istikbalimize-sahip-cikariz-1070985974.html
Erdoğan: Gerektiğinde 15 Temmuz gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız
Erdoğan: Gerektiğinde 15 Temmuz gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız" dedi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T09:34+0300
2023-05-12T09:34+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230512/selvi-guvenilir-firmalarin-anketlerine-gore-kilicdaroglu-yuzde-47yi-asamiyor-1070984887.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Erdoğan: Gerektiğinde 15 Temmuz gibi, hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız

09:34 12.05.2023
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız. Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız. Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız. BİR OLACAĞIZ. İRİ OLACAĞIZ. DİRİ OLACAĞIZ. KARDEŞ OLACAĞIZ. HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ!"
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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