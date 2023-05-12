https://sputniknews.com.tr/20230512/egmden-sosyal-medyada-muharrem-ince-incelemesi-provokatif-paylasim-yapanlara-islem-baslatildi-1071003826.html
EGM'den sosyal medyada Muharrem İnce incelemesi: Provokatif paylaşım yapanlara işlem başlatıldı
EGM'den sosyal medyada Muharrem İnce incelemesi: Provokatif paylaşım yapanlara işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye yönelik paylaşımlar hakkında 13 hesaba işlem başlatıldı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T16:25+0300
2023-05-12T16:25+0300
2023-05-12T16:29+0300
muharrem ince
emniyet genel müdürlüğü (egm)
memleket partisi
sosyal medya
2023 türkiye seçimleri
dezenformasyon
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında dezenformasyon yaptığı tespit edilen 13 hesap kullanıcısı hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.EGM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce hakkında özellikle 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır. Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir. Konu hakkında çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir.”
https://sputniknews.com.tr/20230512/adayliktan-cekilen-inceden-mektup-baska-sahte-kasetler-oldugu-icin-degil-ama-secmen-etkilendi-1070998414.html
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muharrem ince, emniyet genel müdürlüğü (egm), memleket partisi, sosyal medya, dezenformasyon
muharrem ince, emniyet genel müdürlüğü (egm), memleket partisi, sosyal medya, dezenformasyon
EGM'den sosyal medyada Muharrem İnce incelemesi: Provokatif paylaşım yapanlara işlem başlatıldı
16:25 12.05.2023 (güncellendi: 16:29 12.05.2023) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, adaylıktan çekilen Muharrem İnce’ye yönelik paylaşımlar hakkında 13 hesaba işlem başlatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında dezenformasyon yaptığı tespit edilen 13 hesap kullanıcısı hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.
EGM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce hakkında özellikle 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır. Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu fotoğrafların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir. Konu hakkında çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir.”