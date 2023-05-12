https://sputniknews.com.tr/20230512/destici-turk-demokrasisi-uzerine-santaj-darbesi-olmustur-secimin-uzerine-de-bir-golge-dusmustur-1070978261.html

Destici: Türk demokrasisi üzerine şantaj darbesi olmuştur, seçimin üzerine de bir gölge düşmüştür

Destici: Türk demokrasisi üzerine şantaj darbesi olmuştur, seçimin üzerine de bir gölge düşmüştür

BBP Genel Başkanı Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Türk demokrasisi üzerine bir... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T00:01+0300

2023-05-12T00:01+0300

2023-05-12T00:01+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

muharrem ince

aday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070062470_0:75:1565:955_1920x0_80_0_0_05dfaf2ae899a46b606263c8c55d8447.jpg

Habertürk TV'de canlı yayına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Destici, İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararıyla ilgili soru üzerine, "Türk demokrasisi ve Türk siyasi tarihi adına üzücü bir durum. Siyasi tarihimize bana göre bir leke olarak geçecek. Tabii bunun sebebi, Muharrem İnce'yi bu açıklamayı yapmak zorunda bırakanlar, maalesef kumpas, işte kaset, şantaj bütün bunlar konuşuluyor, doğrudur değildir bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Muharrem İnce'nin çok iddialı bir aday olduğunu, hatta oylarının bir ara yüzde 10'ların üzerine çıktığını söyleyen Destici, şöyle devam etti:Destici, İnce'nin, "Seçimden sonra senin yüzünden kaybettik suçlamasıyla muhatap olmamak için çekiliyorum." sözlerine işaret ederek, "Üzerinde müthiş bir baskı vardı. Bu tabii tek parti dönemi CHP'sinin hortlamış hali. Çoğulcu demokrasiye inanmıyorlar" dedi."Yarınki mitingde Sayın Kılıçdaroğlu ile İnce'nin birlikte kürsüye çıkabileceğine ilişkin kulis bilgileri geliyor, böyle olursa ne düşünürsünüz" sorusuna karşılık Destici, şu yanıtı verdi:Destici, bir soru üzerine, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın daha çok milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı tabandan oy aldığını belirterek, "Ona yönelik hiç bu şekilde Muharrem İnce'ye yapılan gibi bir baskı, zorlama, şantaj var mı? Yok, olmaz. Bu bizim siyasetimizin tarzı değil." dedi.Mustafa Destici, Türk milliyetçilerine, ülkücülere, aynı hassasiyeti taşıdıkları vatansever, milletperver insanlara seslenmek istediğini kaydederek, "Bu kritik, tarihi bir seçim ve neticede şu anda iki aday arasında geçiyor. Bu çok net bir şekilde belli oldu. O halde seçimi ikinci tura götürmeme adına gelin oylarınızı devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen, bütün terör örgütlerine karşı ortak bir duruş sergileyen Cumhur İttifakı'mızın adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verin ve bu ilk turda bitsin diyorum" ifadelerini kullandı.Ülkede başlamış ve devam eden projeler olduğuna dikkati çeken Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, muharrem ince, aday