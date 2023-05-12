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Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti Resmi Gazete'de
Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri nedeniyle bölgede görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T06:02+0300
2023-05-12T06:02+0300
türkiye
deprem
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.AA'nın haberine göre, depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname (KHK) ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.
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deprem, resmi gazete
deprem, resmi gazete

Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti Resmi Gazete'de

06:02 12.05.2023
© AADepremde yıkılan Galeria Sitesi
Depremde yıkılan Galeria Sitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri nedeniyle bölgede görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde görev yapan kamu personeline 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.
AA'nın haberine göre, depremlerden etkilenen yerlerdeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri, Elazığ ilinin merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışan, Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personele, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, kanun hükmünde kararname (KHK) ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele 2 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek.
Söz konusu tazminat, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere de verilecek.
Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda her bir eşe bu tutarın yüzde 75'i ödenecek.
Tazminat, fiilen görev yapılan süreyle orantılı olarak ay sonunda yatırılacak ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.
Ayrıca söz konusu yerlerde deprem nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süreyle ve ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, fazla çalışma ücreti olarak ödenecek.
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