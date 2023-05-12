Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: İnce, baskılara dayanamadı, CHP memnun
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alemdar Sönmez: Türkiye otomotiv sektöründe dünya ile rekabet edebilecek düzeye geldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Avrupa'daki 'sosyal demokrasi' krizini anlattı
09:11
106 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
ChatGPT ile üretilebilecek siber tehditler nelerdir?
14:06
54 dk
HAFTAYA DAİR
İlk turda biter mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amerikan elitlerinin Trump sıkıntısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Yüksek gerilim
17:04
78 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Ekonominin ufkunda ne var?
18:34
115 dk
Z RAPORU
Seçime 2 gün kala günün gelişmeleri
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-putine-saldirirsan-buna-eyvallah-demem-1071016689.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T22:20+0300
2023-05-12T22:20+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070914616_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_030b8062eff95314ecc23fd74cdf9c70.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gençlik zirvesine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına ilişkin "Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:"Sözde sanatçı diye geçinenen müsveddeler hakaret etmeye devam ediyor. Ahlaki olmayan görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Biz seçime gidiyoruz. Onlar her türlü yalanla hakarete devam ediyor. Şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.Ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlayan ve bu sene ödüle layık görülen gençlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Gümbür gümbür gelen bu gençliği Teknofest'in 7.'sinde gördük. Bir şeyi söylemem lazım. Henüz başbakan olmamıştım. O zman Avrupa'yı dolanıyordum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Dedim hani bize İHA, SİHA vecektiniz. Bize İHA verdiler ama, 2 günlüğüne geldi.'Bayraktar asla devletten kredi almadı, alamaz'Allah rahmet eylesin. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar adımını attı ve bugünkü İHA ve SİHA'ların temelini attı. Hani bazı sahtekarların iddia ettiği gibi devletten arsa, kredi almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Ben o zaman dedim ki Özdemir Abi, biz bu tür yatırımlara destek veriyoruz. Yok almam dedi. Kendi arazileri üstündü ilk İHA'ları üretti. Beyin olarak farklı bir beyindi. Beraber bu yolda yürüdük. Sonra Selçuk Bey de bizim damadımız oldu. Tabi bütün bunlar, gerek baba, gerek çocuklar cins beyinlerdi. İş yürürken İHA, SİHA, yetmedi Akıncı geldi. Ama yine devlet bankalarından bu noktada asla kredi almadı. Akıncı'dan sonra ise Kızılelma geldi. Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. Hele Kızılelma şu andaki F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kapasitesinde.'Biz devrin otosunu yaptık'Bu seneki Teknofest'e 2,5 milyon genç akın etti. Şimdi gençler dikkat edin. Bu ülkede muhalefet niçin BAYKAR'a saldırıyor? Bunlar bu ürünleri hazmedemiyor da saldırıyorlar. Bunlar Erbakan Hocamızın yaptığı Devrim Otosu'na da böyle saldırdılar. Erbakan Devrim Otosu'nu yaptı, biz Devrin Otosu'nu yaptık.Her birinize, emekleriniz ve gayretleriniz için teşekkür ederim. Teknofest'i hedef alanlar FETÖ'cü ve bölücülerle kolkola girmekten çekinmemektedirler. LGBT gibi sapkın hareketleri desteyenleyip sizi hedef alanlar aynı kesimdendir. BU CHP LGBT'cidir, İYİ Parti LGBT'cidir. AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye de sızamaz. Çünkü, biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz.Biz gençlerimiz için en doprusunu yapmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönem de durmak yok, yola devam diyerek devam edeceğiz.14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız.'Bizim şu an Rusya ile olan munasebetlerimiz ABD'den geri değil'Bay Bay Kemal Rusya'ya, Sayın Putin'e saldırıyor. Putin'e saldırırsan buna 'eyvallah' demem. ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan seçimde yenik düşmeli diyor. Bay Bay Kemal bizim şu an Rusya ile olan munasebetlerimiz ABD'den geri değil. Rusya ile dış ticaret hacmimiz daha fazla. Bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin. Bunu öğrenme fırsatı da bulamayacaksın."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070914616_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_be776a5fb96e415d3a979e0a5817320a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, kemal kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem

22:20 12.05.2023
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına ilişkin Erdoğan, "Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gençlik zirvesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına ilişkin "Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
"Sözde sanatçı diye geçinenen müsveddeler hakaret etmeye devam ediyor. Ahlaki olmayan görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Biz seçime gidiyoruz. Onlar her türlü yalanla hakarete devam ediyor. Şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.
Ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlayan ve bu sene ödüle layık görülen gençlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Gümbür gümbür gelen bu gençliği Teknofest'in 7.'sinde gördük. Bir şeyi söylemem lazım. Henüz başbakan olmamıştım. O zman Avrupa'yı dolanıyordum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Dedim hani bize İHA, SİHA vecektiniz. Bize İHA verdiler ama, 2 günlüğüne geldi.

'Bayraktar asla devletten kredi almadı, alamaz'

Allah rahmet eylesin. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar adımını attı ve bugünkü İHA ve SİHA'ların temelini attı. Hani bazı sahtekarların iddia ettiği gibi devletten arsa, kredi almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Ben o zaman dedim ki Özdemir Abi, biz bu tür yatırımlara destek veriyoruz. Yok almam dedi. Kendi arazileri üstündü ilk İHA'ları üretti. Beyin olarak farklı bir beyindi. Beraber bu yolda yürüdük. Sonra Selçuk Bey de bizim damadımız oldu. Tabi bütün bunlar, gerek baba, gerek çocuklar cins beyinlerdi. İş yürürken İHA, SİHA, yetmedi Akıncı geldi. Ama yine devlet bankalarından bu noktada asla kredi almadı. Akıncı'dan sonra ise Kızılelma geldi. Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. Hele Kızılelma şu andaki F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kapasitesinde.

'Biz devrin otosunu yaptık'

Bu seneki Teknofest'e 2,5 milyon genç akın etti. Şimdi gençler dikkat edin. Bu ülkede muhalefet niçin BAYKAR'a saldırıyor? Bunlar bu ürünleri hazmedemiyor da saldırıyorlar. Bunlar Erbakan Hocamızın yaptığı Devrim Otosu'na da böyle saldırdılar. Erbakan Devrim Otosu'nu yaptı, biz Devrin Otosu'nu yaptık.
Her birinize, emekleriniz ve gayretleriniz için teşekkür ederim. Teknofest'i hedef alanlar FETÖ'cü ve bölücülerle kolkola girmekten çekinmemektedirler. LGBT gibi sapkın hareketleri desteyenleyip sizi hedef alanlar aynı kesimdendir. BU CHP LGBT'cidir, İYİ Parti LGBT'cidir. AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye de sızamaz. Çünkü, biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz.
Biz gençlerimiz için en doprusunu yapmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönem de durmak yok, yola devam diyerek devam edeceğiz.
14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız.

'Bizim şu an Rusya ile olan munasebetlerimiz ABD'den geri değil'

Bay Bay Kemal Rusya'ya, Sayın Putin'e saldırıyor. Putin'e saldırırsan buna 'eyvallah' demem. ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan seçimde yenik düşmeli diyor. Bay Bay Kemal bizim şu an Rusya ile olan munasebetlerimiz ABD'den geri değil. Rusya ile dış ticaret hacmimiz daha fazla. Bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin. Bunu öğrenme fırsatı da bulamayacaksın."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала