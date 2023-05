https://sputniknews.com.tr/20230512/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-secim-ozel-ortak-yayininda-sorulari-cevapliyor-1071018878.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen kimsin Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayında soruları yanıtlıyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:🔸Bugün Muharrem Bey'i aradım, kendisi ile son durumu konuştum. Devlet olarak hukuki süreçte her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik.🔸Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum.🔸ABD'de Başkanlık seçimi kampanyasının öncesinde Biden’ın ‘Erdoğan’ın saf dışı edilmesi’ yönünde açıklamaları vardı. Bu açıklamayı acımasızca yaptı. Bu açıklamadan sonra da biz defalarca bir araya geldik. Kendisine sorunca çark etmeye çalıştı.🔸Bay Bay Kemal, şimdi çıkmış Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, 'Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uygulayacağım' diyor. Sen kimsin Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın? Avrupa'da birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulamaya kalktı ama sonra geri vitesi yaptı.🔸Ben ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum. Batı’da bize kindar olanlarla da dostum. 🔸Şu anda Biden beni evimde ziyaret edecek kadar dostum. Ama bu açıklamayı yapması beni rencide etti. Öte yandan, ABD Rusya’ya olumlu bakmıyor diye ben hiçbir zaman Sayın Putin’le münasebetlerimi kesmedim. Ben böyle iş birliğimin olduğu bir ülkeyle bağları nasıl keserim? Bay Kemal, yanlış yoldasın. 🔸Rusya’dan Türkiye’ye karşı böyle bir yaklaşım yoktur. Maalesef Batılılar emir verdikleri bir Türkiye istediler. Buradan bakınca da Kılıçdaroğlu’nun kimin adayı olduğu ortaya çıkıyor.🔸'Seçimi kaybederseler hükümeti bırakmazlar’ yaklaşımını değerlendirmeyi bile gereksiz buluyorum. Bu soru olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz demokratik yolla iktidara geldik. Biz nasıl geldiysek, milletimiz ola ki böyle bir karar verecek olursa biz yine demokrasinin gereğini yaparız. 🔸İstanbul’da belediye başkanlığını CHP aldığı zaman belediye başkanımız buradan çıkmıyoruz dedi mi? Ankara’da arkadaşlarımız ‘Vermeyiz’ dediler mi? Bu tür anlayış, yapı CHP’ye aittir. Onlar ‘Vermeyiz’ derler. Biz de böyle bir şey söz konusu olamaz. 🔸Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bekliyoruz. Ancak maalesef CHP tarafı her seçim öncesi ve sonrasında demokrasiye zarar verecek söylemleri yaymayı maharet sanıyor. Sandık demokrasinin namusudur.

