https://sputniknews.com.tr/20230512/cumhurbaskani-erdogan-bahcelievlerde-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1071007682.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T17:38+0300
2023-05-12T17:38+0300
2023-05-12T17:48+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor
17:38 12.05.2023 (güncellendi: 17:48 12.05.2023) Abone ol
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor.