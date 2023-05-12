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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T17:38+0300
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor

17:38 12.05.2023 (güncellendi: 17:48 12.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen mitingde konuşuyor.
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