https://sputniknews.com.tr/20230512/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-ayin-15inde-onemli-bir-asamayi-daha-katetmis-olacagiz--1071014418.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha katetmiş olacağız

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha katetmiş olacağız

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha katetmiş olacağız ve bu ülkenin bütün coğrafyasına adaleti... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:05+0300

2023-05-12T22:05+0300

2023-05-12T22:05+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

ankara

miting

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Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Anadolu Meydanı'nda düzenlediği mitinge eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldı.Konuşmasına "Değişime hazır mısınız? Bu ülkeye demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Bu ülkeye barışı getirmeye hazır mısınız?" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, kendisinin de hazır olduğunu ifade etti.Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, ben de hazırım. Birlikte yapacağız. Bu ülke için çalışacağım. Bu ülkenin insanı için birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiyi getireceğiz." diye konuştu.Tüm dünyaya Türkiye'yi, demokrasiyi demokratik yollarla getiren bir ülke olarak tanıtacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin gençleri ile kadınlarının otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğini söyledi.Mustafa Kemal'in başkentinde bulunduklarını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, başkenti Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, bütün Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacaklarını, tüm Türkiye'de huzur ve barışı sağlayacaklarını dile getirdi.14 Mayıs Pazar günü bayram havası içinde sandığa gideceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Çankaya Köşkü'ne gideceğiz'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in katillerini bulup adalete teslim edeceğini söyledi.Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum. Ankara'nın seğmenleriyle beraber, onların şarkıları ve türküleriyle, onların oyun havalarıyla beraber Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü'ne gideceğiz." dedi.Çankaya Köşkü'nün halkın köşkü olduğunu, burada mütevazı bir hayatın bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Bütün coğrafyasına adaleti, hakkı ve hukuku götüreceğim'Ülkeye adaleti getireceğini, bu konuda söz verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "450 kilometreyi yürüdüysem o, bir başlangıçtı. Şimdi ayın 15'inde önemli bir aşamayı daha katetmiş olacağız ve bu ülkenin bütün coğrafyasına adaleti, hakkı ve hukuku götüreceğim. En ufak bir endişeniz olmasın." dedi.Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in "Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile alandakileri selamladı.

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kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, ankara, miting