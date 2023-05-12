https://sputniknews.com.tr/20230512/cinin-avrasya-ozel-temsilcisi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1071017096.html
Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek
Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek
Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere Rusya, Ukrayna, Polonya, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T22:26+0300
2023-05-12T22:26+0300
2023-05-12T22:28+0300
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BBC China’nın Çin Dışişleri Bakanlığı'na dayandırarak aktardığına göre Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizini görüşmek üzere 15 Mayıs'tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edecek.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda tüm taraflarla derinlemesine istişareler için temsilcisini göndereceğini duyurmuştu.
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çin, ukrayna, rusya
Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek
22:26 12.05.2023 (güncellendi: 22:28 12.05.2023) Abone ol
Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere Rusya, Ukrayna, Polonya, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek.
BBC China’nın Çin Dışişleri Bakanlığı'na dayandırarak aktardığına göre Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizini görüşmek üzere 15 Mayıs'tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edecek.
Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda tüm taraflarla derinlemesine istişareler için temsilcisini göndereceğini duyurmuştu.