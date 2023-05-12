https://sputniknews.com.tr/20230512/cinin-avrasya-ozel-temsilcisi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1071017096.html

Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek

Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek

Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere Rusya, Ukrayna, Polonya, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:26+0300

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ukrayna krizi

çin

ukrayna

rusya

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BBC China’nın Çin Dışişleri Bakanlığı'na dayandırarak aktardığına göre Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizini görüşmek üzere 15 Mayıs'tan itibaren Ukrayna, Polonya, Fransa, Almanya ve Rusya'yı ziyaret edecek.Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusunda tüm taraflarla derinlemesine istişareler için temsilcisini göndereceğini duyurmuştu.

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