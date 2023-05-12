https://sputniknews.com.tr/20230512/cem-yilmaz-ben-kemal-baskan-diyorum-basarilar-dilerim-kemal-baskan-1071023110.html
Cem Yılmaz: Ben Kemal başkan diyorum, başarılar dilerim Kemal Başkan
Cem Yılmaz: Ben Kemal başkan diyorum, başarılar dilerim Kemal Başkan
Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T23:27+0300
2023-05-12T23:27+0300
2023-05-12T23:27+0300
2023 türkiye seçimleri
cem yılmaz
seçim
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, “Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan" ifadelerini kullandı.Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek, pazar günü yapılacak seçimlerde oyunu kendisine vereceğini duyurdu.Gençlere de seslenerek, "Lütfen oy vermeyi unutmayın" diyen Cem Yılmaz, şu ifadeleri yazdı:“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk.. Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin."
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cem yılmaz, seçim, kemal kılıçdaroğlu
cem yılmaz, seçim, kemal kılıçdaroğlu
Cem Yılmaz: Ben Kemal başkan diyorum, başarılar dilerim Kemal Başkan
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Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, “Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek, pazar günü yapılacak seçimlerde oyunu kendisine vereceğini duyurdu.
Gençlere de seslenerek, "Lütfen oy vermeyi unutmayın" diyen Cem Yılmaz, şu ifadeleri yazdı:
“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk.. Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin."