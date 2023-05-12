https://sputniknews.com.tr/20230512/cavusoglu-kilicdaroglunun-oncelikle-kimse-karismasin-demesi-gerekiyor-varsa-bilgisi-soylesin--1071005054.html

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'Kimse karışmasın' demesi gerekiyor, varsa bilgisi söylesin

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'Kimse karışmasın' demesi gerekiyor, varsa bilgisi söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Rusya... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T17:05+0300

2023-05-12T17:05+0300

2023-05-12T17:09+0300

2023 türkiye seçimleri

mevlüt çavuşoğlu

chp

rusya

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Rusya'ya yönelik suçlamasına ilişkin, elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret etti: "Bir iddia ortaya attı. Rusya bunu yalanladı. (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov, Ankara'ya geldiği zaman buna benzer bir soru sordular. Böyle bir niyetlerinin hiç olmadığını, olamayacağını söyledi. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik."Kılıçdaroğlu'nun kazanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi için Batı kaynaklı çok çaba sarf edenlerin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Onlar bu ittifakı dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu, onlara niye bir şey söylemiyor. Biz 'Rusya karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim iç işlerimize, seçimlerimize kimse müdahale etmesin' diyoruz. 16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde kardeş ülkeler ortak deklarasyonda Türk halkına 'Erdoğan'ı destekleyin' anlamına gelecek bazı cümlelerle geldi. Biz 'Bu bizim iç işlerimize ve halkın iradesine karışma gibi olur, rica ediyoruz bunları koymayalım' dedik. Onlar da saygı gösterdiler. Onlar iyi niyetle geldiler ama biz bu kadar hassasız.Her gün masadan çıkardıkları belgeyi kime götürdükleri, hangi büyükelçinin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Devletin görevidir. Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin. Alman dergileri, Fransız dergisi L'Express, İngiliz The Economist, Wall Street Journal gibi kuruluşlar her gün bizim aleyhimize, Kılıçdaroğlu lehine haber yapıyor. Kılıçdaroğlu 'onlar da karışmasın' deseydi daha tutarlı olurdu. Ama insan bir iddia ortaya atıyorsa delil ve belgeleri ile ortaya atması lazım. Bunlar algı operasyonlarına başladı, kaybedeceklerini anladılar. Bir de kaybedeceklerini görünce 'şundan kaybettik, bundan kaybettik' demek için herhalde Batılıların da akıl vermesiyle bu tür yollara tevessül ediyorlar."

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https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogan-bay-bay-kemal-rusyaya-da-satasmaya-basladi-secimleri-rusya-yonlendiriyormus-utan-utan-1070998997.html

https://sputniknews.com.tr/20230511/chp-wsjnin-kilicdaroglunun-sozunu-carpittigini-acikladi-1070936091.html

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mevlüt çavuşoğlu, chp, rusya, kemal kılıçdaroğlu