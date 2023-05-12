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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/cavusoglu-kilicdaroglunun-oncelikle-kimse-karismasin-demesi-gerekiyor-varsa-bilgisi-soylesin--1071005054.html
Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'Kimse karışmasın' demesi gerekiyor, varsa bilgisi söylesin
Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'Kimse karışmasın' demesi gerekiyor, varsa bilgisi söylesin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Rusya... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T17:05+0300
2023-05-12T17:09+0300
2023 türkiye seçimleri
mevlüt çavuşoğlu
chp
rusya
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Rusya'ya yönelik suçlamasına ilişkin, elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret etti: "Bir iddia ortaya attı. Rusya bunu yalanladı. (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov, Ankara'ya geldiği zaman buna benzer bir soru sordular. Böyle bir niyetlerinin hiç olmadığını, olamayacağını söyledi. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik."Kılıçdaroğlu'nun kazanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi için Batı kaynaklı çok çaba sarf edenlerin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Onlar bu ittifakı dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu, onlara niye bir şey söylemiyor. Biz 'Rusya karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim iç işlerimize, seçimlerimize kimse müdahale etmesin' diyoruz. 16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde kardeş ülkeler ortak deklarasyonda Türk halkına 'Erdoğan'ı destekleyin' anlamına gelecek bazı cümlelerle geldi. Biz 'Bu bizim iç işlerimize ve halkın iradesine karışma gibi olur, rica ediyoruz bunları koymayalım' dedik. Onlar da saygı gösterdiler. Onlar iyi niyetle geldiler ama biz bu kadar hassasız.Her gün masadan çıkardıkları belgeyi kime götürdükleri, hangi büyükelçinin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Devletin görevidir. Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin. Alman dergileri, Fransız dergisi L'Express, İngiliz The Economist, Wall Street Journal gibi kuruluşlar her gün bizim aleyhimize, Kılıçdaroğlu lehine haber yapıyor. Kılıçdaroğlu 'onlar da karışmasın' deseydi daha tutarlı olurdu. Ama insan bir iddia ortaya atıyorsa delil ve belgeleri ile ortaya atması lazım. Bunlar algı operasyonlarına başladı, kaybedeceklerini anladılar. Bir de kaybedeceklerini görünce 'şundan kaybettik, bundan kaybettik' demek için herhalde Batılıların da akıl vermesiyle bu tür yollara tevessül ediyorlar."
https://sputniknews.com.tr/20230512/kremlin-kilicdaroglunun-kaset-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1070993656.html
https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogan-bay-bay-kemal-rusyaya-da-satasmaya-basladi-secimleri-rusya-yonlendiriyormus-utan-utan-1070998997.html
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mevlüt çavuşoğlu, chp, rusya, kemal kılıçdaroğlu
mevlüt çavuşoğlu, chp, rusya, kemal kılıçdaroğlu

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'Kimse karışmasın' demesi gerekiyor, varsa bilgisi söylesin

17:05 12.05.2023 (güncellendi: 17:09 12.05.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Rusya paylaşımına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin" dedi.
AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Rusya'ya yönelik suçlamasına ilişkin, elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret etti: "Bir iddia ortaya attı. Rusya bunu yalanladı. (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov, Ankara'ya geldiği zaman buna benzer bir soru sordular. Böyle bir niyetlerinin hiç olmadığını, olamayacağını söyledi. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik."
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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13:16
Kılıçdaroğlu'nun kazanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi için Batı kaynaklı çok çaba sarf edenlerin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:
"Onlar bu ittifakı dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu, onlara niye bir şey söylemiyor. Biz 'Rusya karışmasın, hiç kimse karışmasın. Bizim iç işlerimize, seçimlerimize kimse müdahale etmesin' diyoruz. 16 Mart'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde kardeş ülkeler ortak deklarasyonda Türk halkına 'Erdoğan'ı destekleyin' anlamına gelecek bazı cümlelerle geldi. Biz 'Bu bizim iç işlerimize ve halkın iradesine karışma gibi olur, rica ediyoruz bunları koymayalım' dedik. Onlar da saygı gösterdiler. Onlar iyi niyetle geldiler ama biz bu kadar hassasız.
Her gün masadan çıkardıkları belgeyi kime götürdükleri, hangi büyükelçinin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Devletin görevidir. Kılıçdaroğlu'nun öncelikle 'hiç kimse karışmasın' demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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Erdoğan: Bay bay Kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı, seçimleri Rusya yönlendiriyormuş, utan utan
15:51
Alman dergileri, Fransız dergisi L'Express, İngiliz The Economist, Wall Street Journal gibi kuruluşlar her gün bizim aleyhimize, Kılıçdaroğlu lehine haber yapıyor. Kılıçdaroğlu 'onlar da karışmasın' deseydi daha tutarlı olurdu. Ama insan bir iddia ortaya atıyorsa delil ve belgeleri ile ortaya atması lazım. Bunlar algı operasyonlarına başladı, kaybedeceklerini anladılar. Bir de kaybedeceklerini görünce 'şundan kaybettik, bundan kaybettik' demek için herhalde Batılıların da akıl vermesiyle bu tür yollara tevessül ediyorlar."
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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