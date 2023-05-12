https://sputniknews.com.tr/20230512/cavusoglu-daha-yaptirim-lafini-agizlarina-aldiklari-anda-antalyaya-gelen-turistler-yuzde-80-azaldi-1071022826.html
Çavuşoğlu: Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıkları anda Antalya’ya gelen turistler yüzde 80 azaldı
Çavuşoğlu: Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıkları anda Antalya’ya gelen turistler yüzde 80 azaldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP lideri ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı ddayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Hayırdır, Sayın Kılıçdaroğlu... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T23:18+0300
2023-05-12T23:18+0300
2023-05-12T23:18+0300
2023 türkiye seçimleri
mevlüt çavuşoğlu
kemal kılıçdaroğlu
rusya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_292311f28af2373772dd2d65d10b001c.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde açıklamalarda bulundu.Konuşmasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Çavuşoğlu, Türk milletinin derin bir feraset ve basiret sahibi olduğunu 21 yıldır gösterdiği gibi 14 Mayıs’ta da dosta ve düşmana göstereceğini söyledi.“Cumhur İttifakı olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçmeyeceğiz” diyen Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın inşa ettiği Yeni Türkiye’nin sesinin Cumhur İttifakı’yla her coğrafyada daha da gür çıkacağını savundu.Çavuşoğlu, “Bu millet ne kadar derin bir feraset ve basiret sahibi olduğunu 21 yıldır gösterdiği gibi 14 Mayıs’ta yine dosta düşmana gösterecek. Hep birlikte çalıştıkça büyüyecek, büyüdükçe yükselecek, yükseldikçe çağa yön vereceğiz” dedi.Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Şimdi bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu; 'Bu politika yanlış; değiştireceğiz, Ruslara yaptırım uygulayacağız' diyor. Hayırdır, Atatürk’ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinden vaz mı geçiyoruz? İyi de sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Benim kazancım ne onu söyle? Batı'ya yaranmak için, sizi dizayn edene şirinlik yapmak için tüm dünyanın imrendiği o denge politikamızdan biz niye vazgeçelim. Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıklarında anda bile Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu. 1 Mayıs’ta burada çok turist olurdu, 9 Mayıs'ta onların Zafer Bayramı. Hepsi başka ülkelere gitti. Onları tekrar geri getirmek için tekrar çalışmamız lazım. Bunlar sorumsuz. Bunların vatan, millet diye, turizm diye bir derdi yok. Çiftçinin derdiyle dertlenmez bunlar.”
https://sputniknews.com.tr/20230512/kremlin-kilicdaroglunun-kaset-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1070993656.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642943_0:0:2669:2001_1920x0_80_0_0_7f6d60f574b9c8bda55c66add07994b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, kemal kılıçdaroğlu, rusya, yaptırım
mevlüt çavuşoğlu, kemal kılıçdaroğlu, rusya, yaptırım
Çavuşoğlu: Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıkları anda Antalya’ya gelen turistler yüzde 80 azaldı
Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP lideri ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı ddayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Hayırdır, Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkesinden vaz mı geçiyoruz? Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıkları anda bile Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Çavuşoğlu, Türk milletinin derin bir feraset ve basiret sahibi olduğunu 21 yıldır gösterdiği gibi 14 Mayıs’ta da dosta ve düşmana göstereceğini söyledi.
“Cumhur İttifakı olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçmeyeceğiz” diyen Çavuşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın inşa ettiği Yeni Türkiye’nin sesinin Cumhur İttifakı’yla her coğrafyada daha da gür çıkacağını savundu.
Çavuşoğlu, “Bu millet ne kadar derin bir feraset ve basiret sahibi olduğunu 21 yıldır gösterdiği gibi 14 Mayıs’ta yine dosta düşmana gösterecek. Hep birlikte çalıştıkça büyüyecek, büyüdükçe yükselecek, yükseldikçe çağa yön vereceğiz” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Şimdi bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu; 'Bu politika yanlış; değiştireceğiz, Ruslara yaptırım uygulayacağız' diyor. Hayırdır, Atatürk’ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinden vaz mı geçiyoruz? İyi de sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Benim kazancım ne onu söyle? Batı'ya yaranmak için, sizi dizayn edene şirinlik yapmak için tüm dünyanın imrendiği o denge politikamızdan biz niye vazgeçelim. Daha yaptırım lafını ağızlarına aldıklarında anda bile Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu. 1 Mayıs’ta burada çok turist olurdu, 9 Mayıs'ta onların Zafer Bayramı. Hepsi başka ülkelere gitti. Onları tekrar geri getirmek için tekrar çalışmamız lazım. Bunlar sorumsuz. Bunların vatan, millet diye, turizm diye bir derdi yok. Çiftçinin derdiyle dertlenmez bunlar.”