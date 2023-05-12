https://sputniknews.com.tr/20230512/canan-kaftancioglu-secim-aksami-vatandaslar-dogru-sonucu-bizden-duyana-kadar-beklesinler-1070984304.html

Canan Kaftancıoğlu: Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler

Canan Kaftancıoğlu: Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler

Seçim sonuçlarıyla ilgili akıllarda oluşan soru işaretlerine yanıt veren Canan Kaftancıoğlu, "Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T07:39+0300

2023-05-12T07:39+0300

2023-05-12T07:39+0300

2023 türkiye seçimleri

canan kaftancıoğlu

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde partisinin sandık güvenliği konusunda geliştirdikleri İstanbul Modeli'ni T24'e anlattı. Kaftancıoğlu seçimin kazananı kim olur sorusuna da “Birinci turda bitecek” diye yanıt verdi.Kaftancıoğlu, "Bu ülkeyi yöneten iktidardan oyları korumak için çalışmak zorunda kalıyorum” Diyen Kaftancıoğlu, bu durumu iktidarın verdiği siyasi anlayışın bir ayıbı olarak yorumladı. Kaftancıoğlu "İnterneti de kesseler, bizim vatandaşla buluşma kanallarımızı, televizyonlar vs. de kapatsalar vatandaş şunu bilsin; ıslak imzalı tutanaklar bizde olduğu sürece endişe hiç etmesinler. ama vatandaştan bir şey isteyeceğim. Vatandaş (bütün vatandaşları kast ediyorum) bu konuda kime güveneceğini biliyor. Vatandaş sandıktan çıkan sonucu bizim doğru söyleyeceğimizi de biliyor. İnterneti kestiler, iletişim kanallarımızı kapattılar vs. vatandaşlarımız doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler. Hani olamayacak ama gerçekten kazanmışlarsa bile biz çıkıp ‘Evet biz oyları saydık, sizin iradeniz bu yönde tecelli etti, durum budur’ diyeceğiz” dedi

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2023

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canan kaftancıoğlu