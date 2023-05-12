Canan Kaftancıoğlu: Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
14 Mayıs Genel Seçimleri ve elektrikli otomobiller
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
114 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
58 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Liderlerin miting maratonu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/canan-kaftancioglu-secim-aksami-vatandaslar-dogru-sonucu-bizden-duyana-kadar-beklesinler-1070984304.html
Canan Kaftancıoğlu: Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler
Canan Kaftancıoğlu: Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler
Seçim sonuçlarıyla ilgili akıllarda oluşan soru işaretlerine yanıt veren Canan Kaftancıoğlu, "Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T07:39+0300
2023-05-12T07:39+0300
2023 türkiye seçimleri
canan kaftancıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104192/26/1041922606_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2d61ac997208c25678342834c200c485.jpg
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde partisinin sandık güvenliği konusunda geliştirdikleri İstanbul Modeli'ni T24'e anlattı. Kaftancıoğlu seçimin kazananı kim olur sorusuna da “Birinci turda bitecek” diye yanıt verdi.Kaftancıoğlu, "Bu ülkeyi yöneten iktidardan oyları korumak için çalışmak zorunda kalıyorum” Diyen Kaftancıoğlu, bu durumu iktidarın verdiği siyasi anlayışın bir ayıbı olarak yorumladı. Kaftancıoğlu "İnterneti de kesseler, bizim vatandaşla buluşma kanallarımızı, televizyonlar vs. de kapatsalar vatandaş şunu bilsin; ıslak imzalı tutanaklar bizde olduğu sürece endişe hiç etmesinler. ama vatandaştan bir şey isteyeceğim. Vatandaş (bütün vatandaşları kast ediyorum) bu konuda kime güveneceğini biliyor. Vatandaş sandıktan çıkan sonucu bizim doğru söyleyeceğimizi de biliyor. İnterneti kestiler, iletişim kanallarımızı kapattılar vs. vatandaşlarımız doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler. Hani olamayacak ama gerçekten kazanmışlarsa bile biz çıkıp ‘Evet biz oyları saydık, sizin iradeniz bu yönde tecelli etti, durum budur’ diyeceğiz” dedi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104192/26/1041922606_165:0:914:562_1920x0_80_0_0_5923e578f4db93e25b741ba7cf0a08ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
canan kaftancıoğlu
canan kaftancıoğlu

Canan Kaftancıoğlu: Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler

07:39 12.05.2023
© DHACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© DHA
Abone olTelegram
Seçim sonuçlarıyla ilgili akıllarda oluşan soru işaretlerine yanıt veren Canan Kaftancıoğlu, "Seçim akşamı vatandaşlar doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde partisinin sandık güvenliği konusunda geliştirdikleri İstanbul Modeli'ni T24'e anlattı.
Kaftancıoğlu seçimin kazananı kim olur sorusuna da “Birinci turda bitecek” diye yanıt verdi.
Kaftancıoğlu, "Bu ülkeyi yöneten iktidardan oyları korumak için çalışmak zorunda kalıyorum” Diyen Kaftancıoğlu, bu durumu iktidarın verdiği siyasi anlayışın bir ayıbı olarak yorumladı. Kaftancıoğlu "İnterneti de kesseler, bizim vatandaşla buluşma kanallarımızı, televizyonlar vs. de kapatsalar vatandaş şunu bilsin; ıslak imzalı tutanaklar bizde olduğu sürece endişe hiç etmesinler. ama vatandaştan bir şey isteyeceğim. Vatandaş (bütün vatandaşları kast ediyorum) bu konuda kime güveneceğini biliyor. Vatandaş sandıktan çıkan sonucu bizim doğru söyleyeceğimizi de biliyor. İnterneti kestiler, iletişim kanallarımızı kapattılar vs. vatandaşlarımız doğru sonucu bizden duyana kadar beklesinler. Hani olamayacak ama gerçekten kazanmışlarsa bile biz çıkıp ‘Evet biz oyları saydık, sizin iradeniz bu yönde tecelli etti, durum budur’ diyeceğiz” dedi
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала