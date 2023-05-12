https://sputniknews.com.tr/20230512/bodrumda-karavan-yangini-ingiliz-kadin-yasamini-yitirdi-1070988375.html
Bodrum'da karavan yangını: İngiliz kadın yaşamını yitirdi
Bodrum'da karavan yangını: İngiliz kadın yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavan tipi evde çıkan yangında İngiliz vatandaşı Hayley Louise Pearce, yaşamını yitirdi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T11:17+0300
2023-05-12T11:17+0300
2023-05-12T11:17+0300
türkiye
karavan
türkiye
bodrum
yangın
ısıtıcı
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Yangın, gece saatlerinde Gürece'de meydana geldi. Türk vatandaşı V.T.D ile İngiliz Hayley Louise Pearce isimli çiftin yaşadığı, karavan tipi evde gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan yangın başladı. Yangını fark eden çift, kapıyı kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Türk vatandaşı V.T.D. hafif yaralı kurtulurken 55 yaşındaki Hayley Louise Pearce isimli İngiliz kadın, karavandan çıkamadı. Eşi, karavanın camını kırarak kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pearce, karavanda yanarak yaşamını yitirdi.İhbarın ardından olay yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Karavandan çıkarılan kadının cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çiftin 2021 yılının Aralık ayında evlendiği ve ev kiraları yüksek olduğu için karavanda yaşadıkları iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220704/kuzey-egedeki-cadir-ve-karavan-kamplarinda-bayram-rezervasyonlari-doldu-1058279938.html
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karavan , türkiye, bodrum, yangın, ısıtıcı
karavan , türkiye, bodrum, yangın, ısıtıcı
Bodrum'da karavan yangını: İngiliz kadın yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavan tipi evde çıkan yangında İngiliz vatandaşı Hayley Louise Pearce, yaşamını yitirdi.
Yangın, gece saatlerinde Gürece'de meydana geldi. Türk vatandaşı V.T.D ile İngiliz Hayley Louise Pearce isimli çiftin yaşadığı, karavan tipi evde gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan yangın başladı. Yangını fark eden çift, kapıyı kırarak dışarı çıkmaya çalıştı. Türk vatandaşı V.T.D. hafif yaralı kurtulurken 55 yaşındaki Hayley Louise Pearce isimli İngiliz kadın, karavandan çıkamadı. Eşi, karavanın camını kırarak kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pearce, karavanda yanarak yaşamını yitirdi.
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Karavandan çıkarılan kadının cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çiftin 2021 yılının Aralık ayında evlendiği ve ev kiraları yüksek olduğu için karavanda yaşadıkları iddia edildi.