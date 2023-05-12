https://sputniknews.com.tr/20230512/binali-yildirim--muharrem-inceye-baski-yaptilar-yildiramadilar-1071008057.html

Binali Yıldırım: Muharrem İnce'ye baskı yaptılar, yıldıramadılar

Binali Yıldırım: Muharrem İnce'ye baskı yaptılar, yıldıramadılar

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından seçilmesine ilişkin, "Baskı yaptılar... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T18:03+0300

2023-05-12T18:03+0300

2023-05-12T18:04+0300

2023 türkiye seçimleri

binali yıldırım

muharrem ince

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Yıldırım, Bayındır Belediyesi ziyaretinde çok sayıda vatandaş tarafından meşaleler ve karanfillerle karşılandı. Belediye önünde vatandaşlara seslenen Yıldırım, Bayındır'ın çiçeğin başkenti olduğunu söyledi.Bayındırspor'un Bölgesel Amatör Ligi'ne çıktığını anımsatan Yıldırım, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'e 2 futbolcu transferi sözü verdi.Bölücü terör örgütü militanlarının, FETÖ'cülerin dilinin son günlerde uzadığını belirten Yıldırım, "Pazar günü onların dilini kesmeye var mısınız? Kuvayımilliye'nin torunları, bu topraklara düşman ayağı değdirmeyen Yörüklerin evlatları, bu şer cephesine, teröristlerle, işgalcilerle, işbirliği yapanlara karşı milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yeniden seçmeye hazır mısınız? Yeni bir rekora imza atacak mısınız?" dedi.Bu seçimin bağımsızlık açısından da çok önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:Yıldırım, daha sonra İlçe Belediye Başkanı Uğur Demirezen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ziyarete, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar da eşlik etti.

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binali yıldırım, muharrem ince