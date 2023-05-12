Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' ve 'irtikap' iddialarına ilişkin davada tahliye

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: İnce, baskılara dayanamadı, CHP memnun
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alemdar Sönmez: Türkiye otomotiv sektöründe dünya ile rekabet edebilecek düzeye geldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Avrupa'daki 'sosyal demokrasi' krizini anlattı
09:11
106 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
ChatGPT ile üretilebilecek siber tehditler nelerdir?
14:06
54 dk
HAFTAYA DAİR
İlk turda biter mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amerikan elitlerinin Trump sıkıntısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Yüksek gerilim
17:04
78 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Ekonominin ufkunda ne var?
18:34
115 dk
Z RAPORU
Seçime 2 gün kala günün gelişmeleri
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230512/besiktas-belediyesindeki-rusvet-ve-irtikap-iddialarina-iliskin-davada-tahliye-1071011999.html
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' ve 'irtikap' iddialarına ilişkin davada tahliye
Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' ve 'irtikap' iddialarına ilişkin davada tahliye
Beşiktaş Belediyesindeki "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin tutuklu yargılanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 sanık... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T20:50+0300
2023-05-12T20:50+0300
beşiktaş
türkiye
murat hazinedar
dava
rüşvet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064548916_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe2b4b0a9a0f72296244d2c5aba6bf0f.jpg
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 gün süren duruşmaya sanık Murat Hazinedar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hazinedar, kimseye zorla bağış talimatı vermediğini, iddianameye konu dosyalarla ilgili teknik bilgiye sahip olmadığını savundu.Kimseden para almadığını öne süren Hazinedar, "Paramızla ev aldım. Bu, itibar suikastının ötesinde haysiyet cellatlığıdır. Nefretle kınıyorum. O inşaatların ne yerini ne de konusunu bilirim. Bu kurumu ben kurmadım, yüzlerce yıllık kurum. Bu vakıf, 1995 yılında kurulmuştur, herhangi bir mal varlığına sahip değildir. Ben belediye başkanı olduğumda vakfın varlığından haberdar oldum." diye konuştu.Murat Hazinedar'ın avukatı Özlem Hazinedar da belediyelere bağış istemenin hem belediye başkanının yetkisinde hem de yasal bir durum olduğunu söyledi.Raporların hiçbirinde ciddiye alınacak bir şeyin olmadığını savunan Hazinedar, "Birinin içki masasında bir arkadaşından duyduğu, söylediği, uydurulan bir senaryo. Yanlış taraflar ve kişiler bu senaryoda hiç uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların suçlarının değişme vasfının bulunduğu gerekçesiyle tahliyelerini talep etti.Sanık Hüseyin Avni Sipahi'nin avukatı Ferdi Çardaklı ise müvekkilinin 31 belediye meclis üyesinden biri olarak görev yaptığını söyledi.Çardaklı, 7 yıl süren soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin Sipahi'nin sadece meclis üyesi olduğunun 9 kez, "belediye başkan yardımcısı" sıfatlandırmasının ise 30 kez vurgulandığını dile getirerek, "Müvekkilim Beltaş Vakfının hiçbir zaman yöneticisi, ticaret yapanı olmamış, hiçbir yerinde görev almamıştır." dedi.Hüseyin Avni Sipahi'nin diğer avukatı Volkan Bahadır ise rüşvet alanla verenin aynı kişi olamayacağını öne sürerek, "Akrabasına neden rüşvet versin? İrtikap olayında müvekkil yönünden oluşma şansı yok çünkü imza atma yetkisi yok. En fazla mecliste oy kullanıyor kendisi. Mal varlığında gözle görülür herhangi bir artış olmadı. Müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından sanık Hazinedar'ın eşi olan avukatı Özlem Hazinedar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun zamandır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.Hazinedar, "Bugün aldığımız tahliye kararıyla büyük bir sevince ulaşmış durumdayız. Söylenebilecek çok şey var ama bugün hukuk konuştu. Uzun zamandır siyaset konuşuyordu." ifadelerini kullandı.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi."Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, Beşiktaş Belediyesine kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı" öne sürülen iddianamede, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için "bağış" yatırılmasının zorunlu tutulduğu kaydedildi.İddianamede, "Bu durumun dosyada bulunan başvuru evrakı, müşteki ve tanık beyanları, sanık Rifat Örnek ve Mehmet Uğur Şahin'in ikrara dayanan beyanları ve tape kayıtlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.Sanıklar hakkında istenen cezalarİddianamede, Hazinedar'ın 8 kez "irtikap suçuna teşebbüs etmek"ten 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "irtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi isteniyor.Aynı suçlardan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, tutuksuz sanık eski Başkan Yardımcısı Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, tutuklu sanık Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep ediliyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064548916_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_40bf46bb2157f7689ae077d60f12ea6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, murat hazinedar, dava, rüşvet
beşiktaş, murat hazinedar, dava, rüşvet

Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' ve 'irtikap' iddialarına ilişkin davada tahliye

20:50 12.05.2023
© İHAEski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© İHA
Abone olTelegram
Beşiktaş Belediyesindeki "rüşvet" ve "irtikap" iddialarına ilişkin tutuklu yargılanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 sanık tahliye edildi.
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 gün süren duruşmaya sanık Murat Hazinedar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hazinedar, kimseye zorla bağış talimatı vermediğini, iddianameye konu dosyalarla ilgili teknik bilgiye sahip olmadığını savundu.
Kimseden para almadığını öne süren Hazinedar, "Paramızla ev aldım. Bu, itibar suikastının ötesinde haysiyet cellatlığıdır. Nefretle kınıyorum. O inşaatların ne yerini ne de konusunu bilirim. Bu kurumu ben kurmadım, yüzlerce yıllık kurum. Bu vakıf, 1995 yılında kurulmuştur, herhangi bir mal varlığına sahip değildir. Ben belediye başkanı olduğumda vakfın varlığından haberdar oldum." diye konuştu.
Murat Hazinedar'ın avukatı Özlem Hazinedar da belediyelere bağış istemenin hem belediye başkanının yetkisinde hem de yasal bir durum olduğunu söyledi.
Raporların hiçbirinde ciddiye alınacak bir şeyin olmadığını savunan Hazinedar, "Birinin içki masasında bir arkadaşından duyduğu, söylediği, uydurulan bir senaryo. Yanlış taraflar ve kişiler bu senaryoda hiç uyuşmuyor." ifadelerini kullandı.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların suçlarının değişme vasfının bulunduğu gerekçesiyle tahliyelerini talep etti.
Sanık Hüseyin Avni Sipahi'nin avukatı Ferdi Çardaklı ise müvekkilinin 31 belediye meclis üyesinden biri olarak görev yaptığını söyledi.
Çardaklı, 7 yıl süren soruşturma sonucu hazırlanan iddianamenin Sipahi'nin sadece meclis üyesi olduğunun 9 kez, "belediye başkan yardımcısı" sıfatlandırmasının ise 30 kez vurgulandığını dile getirerek, "Müvekkilim Beltaş Vakfının hiçbir zaman yöneticisi, ticaret yapanı olmamış, hiçbir yerinde görev almamıştır." dedi.
Hüseyin Avni Sipahi'nin diğer avukatı Volkan Bahadır ise rüşvet alanla verenin aynı kişi olamayacağını öne sürerek, "Akrabasına neden rüşvet versin? İrtikap olayında müvekkil yönünden oluşma şansı yok çünkü imza atma yetkisi yok. En fazla mecliste oy kullanıyor kendisi. Mal varlığında gözle görülür herhangi bir artış olmadı. Müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'in yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından sanık Hazinedar'ın eşi olan avukatı Özlem Hazinedar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun zamandır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.
Hazinedar, "Bugün aldığımız tahliye kararıyla büyük bir sevince ulaşmış durumdayız. Söylenebilecek çok şey var ama bugün hukuk konuştu. Uzun zamandır siyaset konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.
"Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, Beşiktaş Belediyesine kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı" öne sürülen iddianamede, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için "bağış" yatırılmasının zorunlu tutulduğu kaydedildi.
İddianamede, "Bu durumun dosyada bulunan başvuru evrakı, müşteki ve tanık beyanları, sanık Rifat Örnek ve Mehmet Uğur Şahin'in ikrara dayanan beyanları ve tape kayıtlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

İddianamede, Hazinedar'ın 8 kez "irtikap suçuna teşebbüs etmek"ten 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "irtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi isteniyor.
Aynı suçlardan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, tutuksuz sanık eski Başkan Yardımcısı Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, tutuklu sanık Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep ediliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала