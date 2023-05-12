https://sputniknews.com.tr/20230512/barcelonaya-arda-turan-transferinden-ceza-1070988344.html

Barcelona'ya Arda Turan transferinden ceza

Barcelona'ya Arda Turan transferinden ceza

Barcelona'ya Arda Turan'ın da yer aldığı transferlerden 15.7 milyon Euro para cezası verildi 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T11:17+0300

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dünya

barcelona

arda turan

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Marca'da yer alan habere göre İspanyol vergi makamları, Alex Song (3,5 milyon euro) ve Arda Turan'ın (1,3 milyon euro) transferlerindeki usulsüzlerden dolayı Barcelona'ya ağır bir ceza verdi.Bu güncel soruşturma 2019'da başladı ve 2015'e kadar uzanıyor. Hazine müfettişleri, uçak ve araba maliyetlerinin futbolcuların maaşlarının bir parçası olarak sayılamayacağını iddia ediyor ve bu nedenle bunları kural ihlali olarak tanımlıyor.Barcelona zaten mali bir krizden geçiyor ve kulüp efsanesi Lionel Messi'yi yeniden takıma kazandırmak için belirli kısıtlamalar yapmayı, yaz aylarında da oyuncu satışlarından 150 milyon euro toplamayı hedefliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında verilen son ceza, Katalan devi için bir hayli kötü oldu.

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barcelona, arda turan