https://sputniknews.com.tr/20230512/bakan-soylu-14-mayis-secimleri-turkiyenin-tam-bagimsizlik-secimidir-1070979349.html
Bakan Soylu: 14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir
Bakan Soylu: 14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir
İçişleri Bakanı Soylu, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir. 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün de Manda ve himaye kabul... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T00:28+0300
2023-05-12T00:28+0300
2023-05-12T00:28+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
cumhur ittifakı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069772260_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_0b7d5dd9f89ccce99b6ccd2af9716ab7.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Şişli'de Sivas Çınarlı Vakfı'nı ziyaret etti.Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir. Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği tam bağımsızlık ile karşımızdakilerin temsil ettiği manda ve himaye anlayışının seçimidir. 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün de manda ve himaye kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069772260_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_1884206f1f6acd20d18bf764460b9be1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, cumhur ittifakı, seçim
süleyman soylu, cumhur ittifakı, seçim
Bakan Soylu: 14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir
Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir. 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün de Manda ve himaye kabul edilemez" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Şişli'de Sivas Çınarlı Vakfı'nı ziyaret etti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir. Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği tam bağımsızlık ile karşımızdakilerin temsil ettiği manda ve himaye anlayışının seçimidir. 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün de manda ve himaye kabul edilemez" ifadelerini kullandı.