https://sputniknews.com.tr/20230512/bakan-soylu-14-mayis-secimleri-turkiyenin-tam-bagimsizlik-secimidir-1070979349.html

Bakan Soylu: 14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir

Bakan Soylu: 14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir

İçişleri Bakanı Soylu, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir. 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün de Manda ve himaye kabul... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

cumhur ittifakı

seçim

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Şişli'de Sivas Çınarlı Vakfı'nı ziyaret etti.Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin tam bağımsızlık seçimidir. Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği tam bağımsızlık ile karşımızdakilerin temsil ettiği manda ve himaye anlayışının seçimidir. 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün de manda ve himaye kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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2023

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süleyman soylu, cumhur ittifakı, seçim