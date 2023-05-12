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https://sputniknews.com.tr/20230512/bakan-akar-tahil-anlasmasinin-suresinin-uzatilmasi-konusunda-mutabakata-dogru-gidiliyor-1070986807.html
Bakan Akar: Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor
Bakan Akar: Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor
illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T10:20+0300
2023-05-12T10:20+0300
politika
hulusi akar
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Akar, dün Kurtaran 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ardından personele hitap etti.Başarılı geçen tatbikat dolayısıyla personeli tebrik eden Akar, TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliklerine vurgu yaptı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, "Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette. Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle işbirliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu." diye konuştu.Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını, bu konuda Mehmetçiğin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:"Başta Yunanistan olmak üzere hiçbir komşumuza karşı saldırgan tutum içinde değiliz. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu, müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir ajandamız yok."30 milyon tondan fazla tahıl taşındıUkrayna krizinin neden olduğu uluslararası çaptaki gıda krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Türkiye’nin desteğiyle imzalanan Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile 30 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildi. Bu ne demek? Açlığın önlenmesi, istikrarın korunması demek." ifadesini kullandı.Konuyla ilgili olarak Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin de Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:"Gelen ilk bilgiler kapsamında İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Bununla beraber bizim Ukrayna limanlarında ticari gemilerimiz var. 6 geminin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda çerçeve bir mutabakat sağlandığını söylediler. Bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Marmaris açıklarındaki gemiye helikopterle indiMarmaris açıklarında jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından Kurtaran 2023'te satha çıkma yeteneğini kaybetmiş bir denizaltıdan personelin kurtarılmasına yönelik tatbikat icra edildi.17 ülkeden 41 personelin de katıldığı tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile tatbikatın sancak gemisi TCG Alemdar'a gelmesiyle başladı.Marmaris açıklarındaki yerli ve milli üretim gemiye helikopterle inen Bakan Akar ve beraberindeki komutanlara ilk olarak tatbikata ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından köprüüstüne geçen Akar ve komutanlar buradan faaliyetleri takip etti.
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hulusi akar
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Bakan Akar: Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor

10:20 12.05.2023
© AAMilli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, "Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." dedi.
Akar, dün Kurtaran 2023 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ardından personele hitap etti.
Başarılı geçen tatbikat dolayısıyla personeli tebrik eden Akar, TSK’nın etkin, caydırıcı ve saygın özelliklerine vurgu yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Akar, "Bütün unsurlarımız angaje olmuş vaziyette. Bir tarafta terörle mücadele, denizlerimiz ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması diğer taraftan da dost ve kardeşlerimizle işbirliğimiz, onlara haklı davalarında desteğimiz söz konusu." diye konuştu.
Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını, bu konuda Mehmetçiğin üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin şunları söyledi:
"Başta Yunanistan olmak üzere hiçbir komşumuza karşı saldırgan tutum içinde değiliz. Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu, müreffeh şekilde yaşasınlar diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz. Bizim gizli bir ajandamız yok."

30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Ukrayna krizinin neden olduğu uluslararası çaptaki gıda krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Türkiye’nin desteğiyle imzalanan Karadeniz Tahıl İnisiyatifi ile 30 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere sevk edildi. Bu ne demek? Açlığın önlenmesi, istikrarın korunması demek." ifadesini kullandı.
Konuyla ilgili olarak Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin de Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gelen ilk bilgiler kapsamında İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Bununla beraber bizim Ukrayna limanlarında ticari gemilerimiz var. 6 geminin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda çerçeve bir mutabakat sağlandığını söylediler. Bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Marmaris açıklarındaki gemiye helikopterle indi

Marmaris açıklarında jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından Kurtaran 2023'te satha çıkma yeteneğini kaybetmiş bir denizaltıdan personelin kurtarılmasına yönelik tatbikat icra edildi.
17 ülkeden 41 personelin de katıldığı tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile tatbikatın sancak gemisi TCG Alemdar'a gelmesiyle başladı.
Marmaris açıklarındaki yerli ve milli üretim gemiye helikopterle inen Bakan Akar ve beraberindeki komutanlara ilk olarak tatbikata ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından köprüüstüne geçen Akar ve komutanlar buradan faaliyetleri takip etti.
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