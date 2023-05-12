https://sputniknews.com.tr/20230512/bahceli-aradiklari-kavga-ve-kutuplasmadir-1071005447.html

Bahçeli: Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır

Bahçeli: Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi olmadığını ifade ederek... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T16:58+0300

2023-05-12T16:58+0300

2023-05-12T16:58+0300

2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

seçim

kemal kılıçdaroğlu

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Bahçeli, partisince Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, Karaman'ın 14 Mayıs'ta mazluma ümit, zalime korku salacağını söyledi.'Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır'Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceğini hatırlatan Bahçeli, "Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bunun yanında yöresinde konuşlanan mihrakların, ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını ve çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları, kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları, bölünme ve iç kargaşadır. Ancak zillet ittifakının aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir." diye konuştu.Bahçeli, taraflarının belli, istikametlerinin ise sıratı müstakim olduğunu, himaye edenin Allah, destekçilerinin ise Türk milleti olduğunu dile getirdi.Kutlu yürüyüşün neticesinde geleceğin gücünün Türkiye olacağına işaret eden Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde yeni yüzyılın demokratik eşiğin, milli ve manevi değerlerin rehberiyle geçilmesi gereken bir kavşak olduğunu bildirdi.'Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur'Bahçeli, İslam karşıtları, karanlık odaklar, çıkar ortakları ve küresel sermaye çetelerinin Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Daha güzel, güvenli, huzurlu ve refah dolu bir Türkiye'ye el ele vererek ulaşacağız'Millet İttifakı'nın miadını doldurduğunu, güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söyleyeceği sözünün olmadığını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:'Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'Karaman'ın terör ittifakının karşısında durduğuna değinen Bahçeli, şunları aktardı:'Güçlünün değil haklının yanında olan adil bir sistem kuracağız'Bahçeli, 15 Temmuz benzeri ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken siyasi, sosyal, idari ve ekonomik önlemleri kararlılıkla alacaklarına dikkati çekti.Yenikapı'da 7 Ağustos 2016'da yeşeren milli ve demokratik dayanışma ruhunu devam ettireceklerini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisine destek istedi.

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), seçim, kemal kılıçdaroğlu