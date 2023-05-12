Bahçeli: 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar

"Sayın Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. TBMM’de milletvekili sayısı itibariyle Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesi Türk yüzyılına hizmettir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp heder olacak. Ya da cumhurun cesaretiyle bütün oyunlar bozulacak. Ya istiklal ve istikbal haklarımızdan vazgeçeceğiz ya da bu haklarımızla sonsuza kadar var olmanın yol haritasını belirleyeceğiz. Artık başka çare kalmamıştır. Demokratik hesaplaşmaya sadece iki gün kalmıştır. Türkiye’yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Devletimizin egemenlik haklarıyla milletimizin muhteşem varlığı, bağımsızlığımızı ve bölünmez bütünlüğüyle kinin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz vardır. Alayını birden her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir. Açıkça sesleniyorum aziz milletim sıra sende. Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı, bu topraklarla kolay vatan olmadı. Bilinsin ki işbirlikçi kalpazanlara çiğnetilmeyecektir. HDP’yi Yeşil Sol Parti’yi teröristleri yanına alanlar bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Türk tipi başkanlık sistemini kurumsallaştıracak yeni bir anayasa olmak üzere gereken tüm hukuki ve idari, siyasi alt yapıyı temin edeceğiz. 15 temmuz benzeri bir ihanetin tekrar yaşanmaması için gereken sosyal siyasi ekonomik önlemeleri kararlılıkla alacağız. FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. Kılıçdaroğlu ve ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu’nun geleceğe ışık tutan projesi yoktur. 15 Temmuz'un rövanşını istiyorlar. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. Bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz.Daha refah dolu bir Türkiye'ye el ele vererek ulaşacağız.Daha güvenli, huzurlu Türkiye’ye hep birlikte ulaşacağız. Türkiye’ye tuzak kuranlar 14 Mayıs’ta alt edilecektir."