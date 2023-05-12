https://sputniknews.com.tr/20230512/bagimsiz-vekil-adayinin-mitingine-100-kisi-katildi-ben-yerli-patatesim-ithal-degilim-1071016036.html

Bağımsız vekil adayının mitingine 100 kişi katıldı: 'Ben yerli patatesim, ithal değilim'

Bağımsız vekil adayının mitingine 100 kişi katıldı: 'Ben yerli patatesim, ithal değilim'

Van’ın Bağımsız Milletvekili Adayı İdris Ahi’nin kentin en işlek meydanında düzenlendiği ve 100 bin kişinin beklendiği mitinge sadece 100 kişi katıldı... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:07+0300

2023-05-12T22:07+0300

2023-05-12T22:07+0300

2023 türkiye seçimleri

van

seçim

miting

bağımsız

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071014350_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8374ac681e0bbb845b091c1358a24574.jpg

Van’da yaklaşık 4 dönemdir seçimlerde bağımsız olarak aday olan İdris Ahi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yeniden bağımsız aday oldu.Bağımsız Aday Ahi, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun miting düzenlediği Beşyol Meydanı’nda bir miting düzenledi. Etrafın tamamen barikatlarla kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge ise sadece 100 civarında vatandaş katıldı. 'Patatesinize sahip çıkın'Miting sırasında konuşma yapan ve zaman zaman şarkı söyleyen Ahi, miting alanına gelmeyerek barikatların dışarısında duran vatandaşlara seslenerek, “Dışarıdaki arkadaşlar size zarar vermeyeceğim içeri girin. Bir içeri gelin. Eğer bir ithal patates olsaydı burayı doldurmuş olurdunuz. Yerli patates burada. Patatesinize sahip çıkın” dedi.'100 bin insan bekliyordum ama 100 kişi gelmiş'Vatandaşa “Siz beni sevmiyor musunuz?” Diye soran Ahi, “Meydan dolu olsaydı 65 projem vardı. Maalesef ben bu projeleri açıklamayacağım. Eğer içeri gelirseniz ben projeleri açıklayacağım. Yıllardır ziraat patatesi yedik, ne fayda gördük. Biraz da yerli patates yiyelim. Eğer İdris Ahi kazanırsa başlık parası yasak olacak. Ben bugün burada 100 bin insan bekliyordum ama 100 kişi gelmiş” diye konuştu.

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, seçim, miting, bağımsız