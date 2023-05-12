https://sputniknews.com.tr/20230512/arastirma-rusyada-putine-guven-yuzde-809-1071009174.html
Araştırma: Rusya’da Putin’e güven yüzde 80.9
Araştırma: Rusya’da Putin’e güven yüzde 80.9
Rusya’da yapılan anket, Rus halkının büyük kısmının Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvendiklerini ortaya koydu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T18:48+0300
2023-05-12T18:48+0300
2023-05-12T18:52+0300
dünya
vladimir putin
rusya
güven
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Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM’un anketine göre, Rusya halkının yüzde 80.9’u ülke liderine güvendiklerini dile getirdi. Güvenmeyenlerin oranı yüzde 15.1 seviyesinde gerçekleşti.Putin’in icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 77.1 iken onaylamayanların oranı yüzde 14.1 oldu.
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vladimir putin, rusya, güven
vladimir putin, rusya, güven
Araştırma: Rusya’da Putin’e güven yüzde 80.9
18:48 12.05.2023 (güncellendi: 18:52 12.05.2023) Abone ol
Rusya’da yapılan anket, Rus halkının büyük kısmının Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvendiklerini ortaya koydu.
Kamuoyu araştırma merkezi VTsIOM’un anketine göre, Rusya halkının yüzde 80.9’u ülke liderine güvendiklerini dile getirdi. Güvenmeyenlerin oranı yüzde 15.1 seviyesinde gerçekleşti.
Putin’in icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 77.1 iken onaylamayanların oranı yüzde 14.1 oldu.