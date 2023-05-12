Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: İnce, baskılara dayanamadı, CHP memnun
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alemdar Sönmez: Türkiye otomotiv sektöründe dünya ile rekabet edebilecek düzeye geldi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Avrupa'daki 'sosyal demokrasi' krizini anlattı
09:11
106 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 2 gün kaldı
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
ChatGPT ile üretilebilecek siber tehditler nelerdir?
14:06
54 dk
HAFTAYA DAİR
İlk turda biter mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amerikan elitlerinin Trump sıkıntısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
Yüksek gerilim
17:04
78 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Ekonominin ufkunda ne var?
18:34
115 dk
Z RAPORU
Seçime 2 gün kala günün gelişmeleri
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/ankarada-secim-nedeniyle-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1071013374.html
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle 14 Mayıs Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T21:34+0300
2023-05-12T21:34+0300
2023 türkiye seçimleri
ankara
seçim
cumhurbaşkanı
yüksek seçim kurulu (ysk)
ankara emniyet müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065209494_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_114c667a768e1b8c8bd623d039b75f1a.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası ve ilçe seçim kurulları çevresinde tedbirler alınacağı belirtildi.Bu kapsamda, ihtiyaç duyulması halinde, bugünden itibaren 16 Mayıs Salı günü yoğunluk sona erene kadar, YSK binası çevresinde bulunan, Ihlamur Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Ihlamur Sokağın Necatibey Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü ve Necatibey Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.Tedbirler kapsamında, 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren yoğunluk olması halinde, Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 9. Cadde'nin Bişkek Caddesi ile 15. Caddesi arasında kalan bölümü, 15. Caddenin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü, Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Bişkek Caddesi'nin Şehit Yavuz Oğuz Sokak ile 24. Sokak arasında kalan bölümü ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapalı olacak.Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü, Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü, Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Şehit Onur Doğan Caddesi'nin 309. Sokak ile 310. Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine ihtiyaç duyulması halinde kapatılabilecek.Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, İstikbal Caddesi'nin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümü, Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 1622. Sokağın tamamı ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılacak.Keçiören Geçici ilçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 6. Sokağın tamamı, Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Alkış Sokağın tamamı ile buralara bağlanan caddelerin ve sokakların tamamı ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065209494_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_8793e747a6ca6612fce6533ce988d929.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, seçim, cumhurbaşkanı, yüksek seçim kurulu (ysk), ankara emniyet müdürlüğü
ankara, seçim, cumhurbaşkanı, yüksek seçim kurulu (ysk), ankara emniyet müdürlüğü

Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

21:34 12.05.2023
© AAAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Ankara'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle 14 Mayıs Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası ve ilçe seçim kurulları çevresinde tedbirler alınacağı belirtildi.
Bu kapsamda, ihtiyaç duyulması halinde, bugünden itibaren 16 Mayıs Salı günü yoğunluk sona erene kadar, YSK binası çevresinde bulunan, Ihlamur Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Elgün Sokağın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü, Ihlamur Sokağın Necatibey Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü ve Necatibey Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.
Tedbirler kapsamında, 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'den itibaren yoğunluk olması halinde, Çankaya Geçici 1. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 9. Cadde'nin Bişkek Caddesi ile 15. Caddesi arasında kalan bölümü, 15. Caddenin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü, Çankaya Geçici 2. İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Bişkek Caddesi'nin Şehit Yavuz Oğuz Sokak ile 24. Sokak arasında kalan bölümü ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapalı olacak.
Yenimahalle Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, 1730. Sokağın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü, Necdet Evliyagil Sokağın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü, Altındağ Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Şehit Onur Doğan Caddesi'nin 309. Sokak ile 310. Sokak arasında kalan bölümü araç trafiğine ihtiyaç duyulması halinde kapatılabilecek.
Pursaklar Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan, İstikbal Caddesi'nin Karaca Caddesi ile Derviş Sokak arasında kalan bölümü, Etimesgut Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 1622. Sokağın tamamı ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılacak.
Keçiören Geçici ilçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan 6. Sokağın tamamı, Mamak Geçici İlçe Seçim Kurulu çevresinde bulunan Alkış Sokağın tamamı ile buralara bağlanan caddelerin ve sokakların tamamı ihtiyaç halinde trafiğe kapatılacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала