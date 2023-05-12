https://sputniknews.com.tr/20230512/ankarada-gok-gurultulu-saganak-ve-dolu-1071012954.html

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor. Eryaman'da bazı araçlar suda kaldı, Batıkent'te bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

ankara

gök gürültülü sağanak

dolu

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Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor.Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu.Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.Hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.

türkiye

ankara

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ankara, gök gürültülü sağanak, dolu