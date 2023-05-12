https://sputniknews.com.tr/20230512/ankarada-gok-gurultulu-saganak-ve-dolu-1071012954.html
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor. Eryaman'da bazı araçlar suda kaldı, Batıkent'te bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T21:23+0300
2023-05-12T21:23+0300
2023-05-12T21:30+0300
türkiye
ankara
gök gürültülü sağanak
dolu
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Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor.Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu.Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.Hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.
türkiye
ankara
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ankara, gök gürültülü sağanak, dolu
ankara, gök gürültülü sağanak, dolu
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu
21:23 12.05.2023 (güncellendi: 21:30 12.05.2023) Abone ol
Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor. Eryaman'da bazı araçlar suda kaldı, Batıkent'te bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Ankara'nın bazı ilçelerinde yer yer gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oluyor.
Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu.
Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Hava muhalefeti nedeniyle Şentepe'deki teleferik seferleri de durduruldu.