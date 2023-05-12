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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Akar: Biz teröristlerle mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, onlara vurdukça ses başka yerden geliyor
Akar: Biz teröristlerle mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, onlara vurdukça ses başka yerden geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz teröristlerle mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, onlara vurdukça ses başka yerden geliyor. İçimizdeki fitne fesat yuvaları... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T23:16+0300
2023-05-12T23:21+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
hulusi akar
terörist
anneler günü
anneler günü
kayseri
kayseri büyükşehir belediyesi
recep tayyip erdoğan
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AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katıldı.Bir restoranda düzenlenen etkinlikte, başta şehit anneleri olmak üzere annelerle bir araya gelen Akar, "Şehit ailelerine, gazilere bizim kadar sahip çıkan bir başka devlet yok fakat ne yapsak az olduğunun da bilinci içindeyiz" diye konuştu.Bir toprağın vatan olması için o milletin evlatlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Akar, "Şehitlerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık. Hepsinin hesabını sorduk, soruyoruz. O hainlerin peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Şehitlerimizin ailelerinin de gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Bizim tek hedefimiz teröristler'İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Akar, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Akar, bu yolda kendilerine engeller çıkaranların başında terör örgütlerinin geldiğini ifade etti.'Asil milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını' dile getiren Akar, "Teröristlerin peşindeyiz. Bunlar Irak'ın, Suriye'nin kuzeyine kaçtılar. Mehmetçik peşlerinde, Mehmetçiğin nefesi enselerinde. Teröristleri inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz" dedi.'Teröristlerin önünde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin adalete teslim olmak, diğerinin de yok olup gitmek olduğunu' söyleyen Akar, teröristlerin büyük çöküş içinde bulunduğunu vurguladı.'Artık Gabar'da teröristler değil petrolcüler geziyor'Terörle mücadelede elde edilen kazanımlara dikkati çeken Akar, doğu ve güneydoğuda insanların rahat ve huzur içinde yaşadıklarını söyledi. Akar, "Artık Gabar'da teröristler değil petrolcüler geziyor. Oralarda terör değil, kazanç konuşuluyor" diye konuştu.Ülkenin huzuru, refahı ve güvenliği için çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Biz teröristlerle mücadele ettikçe, onlarla mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, teröristler zor durumda kaldıkça, biz onlara vurdukça ses başka yerden geliyor. Burada içimizdeki fitne fesat yuvaları onları kurtarmak için ağlıyorlar. Bu mümkün değil, bu çile bitecek" dedi.'Kazanımların korunması önemli'Terörle mücadele ve yatırımların devamı için gerekli olan şeyi "istikrar" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:Sözlerinin sonunda alandakilere "Cumhurbaşkanımızı tekrar seçiyor muyuz?", "Cumhur İttifakı'nı en yüksek oy oranı ile Meclis'e gönderiyor muyuz?" sorularını yönelten Akar'a, alanda toplanan kalabalık "evet" karşılığını verdi.Akar, konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri arasında İldem Cumhuriyet Mahallesi'nden ayrıldı.
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ak parti, hulusi akar, terörist, anneler günü, anneler günü, kayseri, kayseri büyükşehir belediyesi, recep tayyip erdoğan
ak parti, hulusi akar, terörist, anneler günü, anneler günü, kayseri, kayseri büyükşehir belediyesi, recep tayyip erdoğan

Akar: Biz teröristlerle mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, onlara vurdukça ses başka yerden geliyor

23:16 12.05.2023 (güncellendi: 23:21 12.05.2023)
© AAAK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İldem semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. (
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İldem semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz teröristlerle mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, onlara vurdukça ses başka yerden geliyor. İçimizdeki fitne fesat yuvaları onları kurtarmak için ağlıyorlar. Bu mümkün değil, bu çile bitecek." dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katıldı.
Bir restoranda düzenlenen etkinlikte, başta şehit anneleri olmak üzere annelerle bir araya gelen Akar, "Şehit ailelerine, gazilere bizim kadar sahip çıkan bir başka devlet yok fakat ne yapsak az olduğunun da bilinci içindeyiz" diye konuştu.
Bir toprağın vatan olması için o milletin evlatlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Akar, "Şehitlerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık. Hepsinin hesabını sorduk, soruyoruz. O hainlerin peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Şehitlerimizin ailelerinin de gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bizim tek hedefimiz teröristler'

İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya gelen Akar, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Akar, bu yolda kendilerine engeller çıkaranların başında terör örgütlerinin geldiğini ifade etti.
'Asil milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını' dile getiren Akar, "Teröristlerin peşindeyiz. Bunlar Irak'ın, Suriye'nin kuzeyine kaçtılar. Mehmetçik peşlerinde, Mehmetçiğin nefesi enselerinde. Teröristleri inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz" dedi.
'Teröristlerin önünde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin adalete teslim olmak, diğerinin de yok olup gitmek olduğunu' söyleyen Akar, teröristlerin büyük çöküş içinde bulunduğunu vurguladı.

'Artık Gabar'da teröristler değil petrolcüler geziyor'

Terörle mücadelede elde edilen kazanımlara dikkati çeken Akar, doğu ve güneydoğuda insanların rahat ve huzur içinde yaşadıklarını söyledi. Akar, "Artık Gabar'da teröristler değil petrolcüler geziyor. Oralarda terör değil, kazanç konuşuluyor" diye konuştu.
Ülkenin huzuru, refahı ve güvenliği için çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Biz teröristlerle mücadele ettikçe, onlarla mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, teröristler zor durumda kaldıkça, biz onlara vurdukça ses başka yerden geliyor. Burada içimizdeki fitne fesat yuvaları onları kurtarmak için ağlıyorlar. Bu mümkün değil, bu çile bitecek" dedi.

'Kazanımların korunması önemli'

Terörle mücadele ve yatırımların devamı için gerekli olan şeyi "istikrar" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:
"Bu seçimin şakası yok. 'Bir de şunu deneyeyim' demenin zamanı değil. Kazanımların korunması önemli. Teröristlerle beraber konuşanlar, onlarla aynı kayığa binenler ne diyor? '10 binlerce, 100 binlerce kişi hapishanede bizi bekliyor' diyorlar. Hapishanedeki teröristleri bırakmayı düşünüyorlar. Bebek katillerini serbest bırakacaklar. Bunun manası, tekrar şehitlerin gelmesi, tekrar anaların ağlaması demek. Buna, bu milletin feraseti asla müsaade etmeyecektir."
Sözlerinin sonunda alandakilere "Cumhurbaşkanımızı tekrar seçiyor muyuz?", "Cumhur İttifakı'nı en yüksek oy oranı ile Meclis'e gönderiyor muyuz?" sorularını yönelten Akar'a, alanda toplanan kalabalık "evet" karşılığını verdi.
Akar, konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri arasında İldem Cumhuriyet Mahallesi'nden ayrıldı.
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