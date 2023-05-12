AK Partili Yavuz'dan Muharrem İnce oylarıyla ilgili açıklama: 'Konuyu YSK'ya bırakıyorum'

"Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın. ( Muharrem incenin adaylıktan çekilmesi) Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK’ya bırakıyorum."