https://sputniknews.com.tr/20230512/ak-partili-yavuzdan-muharrem-ince-oylariyla-ilgili-aciklama-konuyu-yskya-birakiyorum-1070999509.html
AK Partili Yavuz'dan Muharrem İnce oylarıyla ilgili açıklama: 'Konuyu YSK'ya bırakıyorum'
AK Partili Yavuz'dan Muharrem İnce oylarıyla ilgili açıklama: 'Konuyu YSK'ya bırakıyorum'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T15:12+0300
2023-05-12T15:12+0300
2023-05-12T15:12+0300
2023 türkiye seçimleri
ali ihsan yavuz
ak parti
ysk
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde seçim günü hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230512/ysk-baskani-kesin-olmayan-sonuclari-ayni-gun-aciklayacagiz-1070989941.html
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ali ihsan yavuz, ak parti, ysk
ali ihsan yavuz, ak parti, ysk
AK Partili Yavuz'dan Muharrem İnce oylarıyla ilgili açıklama: 'Konuyu YSK'ya bırakıyorum'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK’ya bırakıyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde seçim günü hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklamaları şöyle:
"Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın. ( Muharrem incenin adaylıktan çekilmesi) Biz Muharrem İnce'nin sonuna kadar bu yarışa devam etmesini isterdik. Pusula netleşmiştir. Kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok. Peki bu oylar ne olacak; çok açık ve net hüküm olmaması nedeniyle konuyu YSK’ya bırakıyorum."