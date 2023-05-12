https://sputniknews.com.tr/20230512/adanada-45-buyuklugunde-deprem-1070990840.html
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T11:47+0300
2023-05-12T11:47+0300
2023-05-12T11:50+0300
adana
deprem
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afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da art arda deprem meydana geldi.Saat 11.33'de 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oldu.Ardından saat 11.36'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 7.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230510/konyada-42-buyuklugunde-deprem-1070873762.html
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adana, deprem, afad
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
11:47 12.05.2023 (güncellendi: 11:50 12.05.2023) Abone ol
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'da art arda deprem meydana geldi.
Saat 11.33'de 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 7 kilometre derinlikte oldu.
Ardından saat 11.36'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 7.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.