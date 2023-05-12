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https://sputniknews.com.tr/20230512/abdde-tuketici-guveni-mayista-geriledi-1071010675.html
ABD'de tüketici güveni mayısta geriledi
ABD'de tüketici güveni mayısta geriledi
ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aylık 5,8 puan azalışla 57,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T19:45+0300
2023-05-12T19:45+0300
ekonomi
abd
tüketici güven endeksi
tüketim
tüketici
enflasyon
michigan üniversitesi
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici güveni mayısta geçen aya kıyasla 5,8 puan azalarak 57.7'ye geriledi.Piyasa beklentilerinin altında gelen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 63 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, nisanda 63.5 seviyesinde gerçekleşmişti.Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık 3.7 puan düşerek 64.5'e indi.Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 7,1 puan azalışla 53.4'e düştü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ekonominin gidişatına ilişkin endişelerle gerilediğini belirtti.Mevcut makroekonomik verilerin resesyon belirtisi göstermediğine işaret eden Hsu, tüketicilerin ekonomiye ilişkin endişelerinin borç limiti açmazı dahil olmak üzere ekonomiye ilişkin olumsuz haberlerin çoğalmasıyla arttığını kaydetti.Hsu, politika yapıcıların borç limiti krizini çözememeleri durumunda ekonomiye ilişkin karamsar görüşlerin, temerrüde düşmenin ekonomik sonuçlarının şiddetini artıracağını ifade etti.Nisanda yüzde 4,6'ya yükselen kısa vadeli enflasyon beklentisinin mayısta yüzde 4,5'e gerilediğini belirten Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise iki yıllık göreceli istikrarın ardından, 2011'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,2'ye çıktığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20190724/abd-ticaret-komisyonu-baskani-simons-facebook-tuketicilerin-tercihini-onemsemedi-1039755796.html
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abd, tüketici güven endeksi, tüketim, tüketici, enflasyon, michigan üniversitesi
abd, tüketici güven endeksi, tüketim, tüketici, enflasyon, michigan üniversitesi

ABD'de tüketici güveni mayısta geriledi

19:45 12.05.2023
© AAABD - Enflasyon - Market Alışverişi
ABD - Enflasyon - Market Alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aylık 5,8 puan azalışla 57,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni mayısta geçen aya kıyasla 5,8 puan azalarak 57.7'ye geriledi.
Piyasa beklentilerinin altında gelen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 63 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, nisanda 63.5 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık 3.7 puan düşerek 64.5'e indi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 7,1 puan azalışla 53.4'e düştü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ekonominin gidişatına ilişkin endişelerle gerilediğini belirtti.
Mevcut makroekonomik verilerin resesyon belirtisi göstermediğine işaret eden Hsu, tüketicilerin ekonomiye ilişkin endişelerinin borç limiti açmazı dahil olmak üzere ekonomiye ilişkin olumsuz haberlerin çoğalmasıyla arttığını kaydetti.
Hsu, politika yapıcıların borç limiti krizini çözememeleri durumunda ekonomiye ilişkin karamsar görüşlerin, temerrüde düşmenin ekonomik sonuçlarının şiddetini artıracağını ifade etti.
Nisanda yüzde 4,6'ya yükselen kısa vadeli enflasyon beklentisinin mayısta yüzde 4,5'e gerilediğini belirten Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentisinin ise iki yıllık göreceli istikrarın ardından, 2011'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,2'ye çıktığını bildirdi.
Facebook - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2019
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ABD Ticaret Komisyonu Başkanı Simons: Facebook, tüketicilerin tercihini önemsemedi
24 Temmuz 2019, 22:13
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