https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-meksika-sinirina-60-binden-fazla-gocmen-akin-etti-1071004121.html
ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti
ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti
ABD’de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlenmek amacıyla yürürlüğe konulan ve düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine imkan veren yasal düzenlemenin sona... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T16:28+0300
2023-05-12T16:28+0300
2023-05-12T16:34+0300
dünya
göçmen
sınır
abd
meksika
video
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ABD’de eski Başkan Donald Trump döneminde küresel Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de yürürlüğe giren ve sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Meksika’ya geri gönderilmesine imkan sağlayan T42 yasal düzenlemesi dün gece 23.59’da sona erdi. Uygulamanın sonlanacak olması nedeniyle 10 binlerce göçmen günler önce Meksika’nın kuzeyine ABD sınırına doğru ilerlemeye başladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Raul Ortiz, şuanda 60 binden fazla göçmenin ABD'ye geçmek için sınırda beklediğini söyledi. Ortiz yaptığı açıklamada, ülkeye akın etmesi beklenen yasa dışı göçmenlere karşı sınır güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, halihazırda sınır devriyesi tesislerinde bulunan göçmen sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğunu ifade etti.
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ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti
ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti
2023-05-12T16:28+0300
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göçmen, sınır, abd, meksika, video, видео
göçmen, sınır, abd, meksika, video, видео
ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti
16:28 12.05.2023 (güncellendi: 16:34 12.05.2023) Abone ol
ABD’de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlenmek amacıyla yürürlüğe konulan ve düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine imkan veren yasal düzenlemenin sona ermesi nedeniyle 60 binden fazla sığınmacı Meksika sınırına akın etti.
ABD’de eski Başkan Donald Trump döneminde küresel Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de yürürlüğe giren ve sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Meksika’ya geri gönderilmesine imkan sağlayan T42 yasal düzenlemesi dün gece 23.59’da sona erdi. Uygulamanın sonlanacak olması nedeniyle 10 binlerce göçmen günler önce Meksika’nın kuzeyine ABD sınırına doğru ilerlemeye başladı.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Raul Ortiz, şuanda 60 binden fazla göçmenin ABD'ye geçmek için sınırda beklediğini söyledi.
Ortiz yaptığı açıklamada, ülkeye akın etmesi beklenen yasa dışı göçmenlere karşı sınır güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, halihazırda sınır devriyesi tesislerinde bulunan göçmen sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğunu ifade etti.