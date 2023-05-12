https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-meksika-sinirina-60-binden-fazla-gocmen-akin-etti-1071004121.html

ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti

ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti

ABD’de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlenmek amacıyla yürürlüğe konulan ve düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine imkan veren yasal düzenlemenin sona... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T16:28+0300

2023-05-12T16:28+0300

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dünya

göçmen

sınır

abd

meksika

video

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ABD’de eski Başkan Donald Trump döneminde küresel Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de yürürlüğe giren ve sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Meksika’ya geri gönderilmesine imkan sağlayan T42 yasal düzenlemesi dün gece 23.59’da sona erdi. Uygulamanın sonlanacak olması nedeniyle 10 binlerce göçmen günler önce Meksika’nın kuzeyine ABD sınırına doğru ilerlemeye başladı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Raul Ortiz, şuanda 60 binden fazla göçmenin ABD'ye geçmek için sınırda beklediğini söyledi. Ortiz yaptığı açıklamada, ülkeye akın etmesi beklenen yasa dışı göçmenlere karşı sınır güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, halihazırda sınır devriyesi tesislerinde bulunan göçmen sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

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ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti ABD-Meksika sınırına 60 binden fazla göçmen akın etti 2023-05-12T16:28+0300 true PT1M01S

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göçmen, sınır, abd, meksika, video, видео