https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-ingilterenin-ukraynaya-storm-shadow-fuzelerini-vermesi-kendi-egemen-karari-1071013707.html
ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı
ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararının... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T21:50+0300
2023-05-12T21:50+0300
2023-05-12T21:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
ingiltere
füze
john kirby
beyaz saray
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Kirby, bugünkü basın toplantısında İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararına ilişkin bir soru üzerine "Bu, egemen bir karar. Her bir ülke bu tür kararları bağımsız verebilir. İngiltere’ye, bu kararlar hakkında kendi adına konuşmasına izin verilmeli” ifadelerini kullandı.ABD’nin bu konudaki duruşunun değişmediğini ve Ukrayna’ya bu tür silah verme niyetinde olmadıklarını kaydeden Kirby, “Bu konudaki politikamız ve kararlarımız değişmedi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-karsi-saldiriya-baslamak-icin-daha-fazla-zamana-ihtiyaci-var--1070948374.html
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ukrayna, abd, ingiltere, füze, john kirby, beyaz saray
ukrayna, abd, ingiltere, füze, john kirby, beyaz saray
ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararının Londra’nın atma gücünde olduğu egemen adım olduğunu söyledi.
Kirby, bugünkü basın toplantısında İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararına ilişkin bir soru üzerine "Bu, egemen bir karar. Her bir ülke bu tür kararları bağımsız verebilir. İngiltere’ye, bu kararlar hakkında kendi adına konuşmasına izin verilmeli” ifadelerini kullandı.
ABD’nin bu konudaki duruşunun değişmediğini ve Ukrayna’ya bu tür silah verme niyetinde olmadıklarını kaydeden Kirby, “Bu konudaki politikamız ve kararlarımız değişmedi” dedi.