https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-ingilterenin-ukraynaya-storm-shadow-fuzelerini-vermesi-kendi-egemen-karari-1071013707.html

ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı

ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararının... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T21:50+0300

2023-05-12T21:50+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

abd

ingiltere

füze

john kirby

beyaz saray

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Kirby, bugünkü basın toplantısında İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararına ilişkin bir soru üzerine "Bu, egemen bir karar. Her bir ülke bu tür kararları bağımsız verebilir. İngiltere’ye, bu kararlar hakkında kendi adına konuşmasına izin verilmeli” ifadelerini kullandı.ABD’nin bu konudaki duruşunun değişmediğini ve Ukrayna’ya bu tür silah verme niyetinde olmadıklarını kaydeden Kirby, “Bu konudaki politikamız ve kararlarımız değişmedi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-karsi-saldiriya-baslamak-icin-daha-fazla-zamana-ihtiyaci-var--1070948374.html

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