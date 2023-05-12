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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/abd-ingilterenin-ukraynaya-storm-shadow-fuzelerini-vermesi-kendi-egemen-karari-1071013707.html
ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı
ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararının... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T21:50+0300
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Kirby, bugünkü basın toplantısında İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararına ilişkin bir soru üzerine "Bu, egemen bir karar. Her bir ülke bu tür kararları bağımsız verebilir. İngiltere’ye, bu kararlar hakkında kendi adına konuşmasına izin verilmeli” ifadelerini kullandı.ABD’nin bu konudaki duruşunun değişmediğini ve Ukrayna’ya bu tür silah verme niyetinde olmadıklarını kaydeden Kirby, “Bu konudaki politikamız ve kararlarımız değişmedi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/zelenskiy-ukrayna-ordusunun-karsi-saldiriya-baslamak-icin-daha-fazla-zamana-ihtiyaci-var--1070948374.html
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ukrayna, abd, ingiltere, füze, john kirby, beyaz saray
ukrayna, abd, ingiltere, füze, john kirby, beyaz saray

ABD: İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow füzelerini vermesi kendi egemen kararı

21:50 12.05.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-ReynoldsPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararının Londra’nın atma gücünde olduğu egemen adım olduğunu söyledi.
Kirby, bugünkü basın toplantısında İngiltere’nin Ukrayna’ya Storm Shadow seyir füzelerini verme kararına ilişkin bir soru üzerine "Bu, egemen bir karar. Her bir ülke bu tür kararları bağımsız verebilir. İngiltere’ye, bu kararlar hakkında kendi adına konuşmasına izin verilmeli” ifadelerini kullandı.
ABD’nin bu konudaki duruşunun değişmediğini ve Ukrayna’ya bu tür silah verme niyetinde olmadıklarını kaydeden Kirby, “Bu konudaki politikamız ve kararlarımız değişmedi” dedi.
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