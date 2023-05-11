https://sputniknews.com.tr/20230511/yurt-disi-oylarini-tasiyan-ilk-ucak-ankarada-1070932696.html
Yurt dışı oylarını taşıyan ilk uçak Ankara'da
Yurt dışı oylarını taşıyan ilk uçak Ankara'da
14 Mayıs seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi. Güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getirilen oylar, ATO Congresium'a... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T03:48+0300
2023-05-11T03:48+0300
2023-05-11T03:48+0300
2023 türkiye seçimleri
yurt dışı
seçim
oy
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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi.Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'taki seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye yollandı. Bu kapsamda, uçaklardan biri Esenboğa Havalimanı'na indi.Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen TIR'lara konuldu ve tutanaklar tutuldu.Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor.Yurt dışında kullanılan oyların tümü, bu yollarla Ankara'ya getirilecek.Söz konusu oyların tamamı, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırılacak ve 14 Mayıs'ta, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayan seçmenler için gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230510/yurtdisinda-kullanilan-oylar-turkiyeye-getiriliyor-1070916617.html
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yurt dışı, seçim, oy
Yurt dışı oylarını taşıyan ilk uçak Ankara'da
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14 Mayıs seçimi için yurt dışında kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi. Güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getirilen oylar, ATO Congresium'a götürülecek. Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayan seçmenler, 46 gümrük kapısında 14 Mayıs, saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi.
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'taki seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye yollandı. Bu kapsamda, uçaklardan biri Esenboğa Havalimanı'na indi.
Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen TIR'lara konuldu ve tutanaklar tutuldu.
Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor.
Yurt dışında kullanılan oyların tümü, bu yollarla Ankara'ya getirilecek.
Söz konusu oyların tamamı, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırılacak ve 14 Mayıs'ta, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayan seçmenler için gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.