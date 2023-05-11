https://sputniknews.com.tr/20230511/ysk-temsilcisi-yanitladi-yurt-disinda-muharrem-inceye-verilen-oylar-ne-olacak-1070954212.html

YSK temsilcisi yanıtladı: Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?

YSK temsilcisi yanıtladı: Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?

İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini söyledi. Öztürk... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T14:39+0300

2023-05-11T14:39+0300

2023-05-11T14:44+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

yüksek seçim kurulu (ysk)

iyi parti

memleket partisi

geçersiz oy

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi.Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230511/muharrem-ince-benim-boyle-bir-goruntum-yok-bu-ozel-hayat-degil-iftira-1070952130.html

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muharrem ince, yüksek seçim kurulu (ysk), iyi parti, memleket partisi, geçersiz oy