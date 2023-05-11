https://sputniknews.com.tr/20230511/ysk-temsilcisi-yanitladi-yurt-disinda-muharrem-inceye-verilen-oylar-ne-olacak-1070954212.html
YSK temsilcisi yanıtladı: Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
YSK temsilcisi yanıtladı: Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini söyledi. Öztürk... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T14:39+0300
2023-05-11T14:39+0300
2023-05-11T14:44+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
yüksek seçim kurulu (ysk)
iyi parti
memleket partisi
geçersiz oy
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi.Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230511/muharrem-ince-benim-boyle-bir-goruntum-yok-bu-ozel-hayat-degil-iftira-1070952130.html
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muharrem ince, yüksek seçim kurulu (ysk), iyi parti, memleket partisi, geçersiz oy
muharrem ince, yüksek seçim kurulu (ysk), iyi parti, memleket partisi, geçersiz oy
YSK temsilcisi yanıtladı: Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
14:39 11.05.2023 (güncellendi: 14:44 11.05.2023) Abone ol
İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini söyledi. Öztürk ayrıca, adayın aldığı oyların da geçersiz sayılmayacağını kaydetti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildi. İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi.
Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.