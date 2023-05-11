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Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20230511/yeni-transferler-en-cok-ankaragucunde-en-az-kayserisporda-sans-buldu-1070972027.html
Yeni transferler en çok Ankaragücü’nde, en az Kayserispor’da şans buldu
Yeni transferler en çok Ankaragücü’nde, en az Kayserispor’da şans buldu
Galatasaray’ın İstanbulspor’a konuk olacağı, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u ağırlayacağı ve Beşiktaş’ın bay geçeceği Süper Lig 34. hafta öncesi bu sezon maçlarda... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T21:28+0300
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galatasaray
fenerbahçe
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 34. Haftası oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının ön değerlendirmeleri ile dikkat çekici istatistiki bilgiler ele alındı.Süper Lig’de 34. Haftanın perdesi Salı günü açılacak. Lider Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda, son haftalarda aldığı puanlarla düşme potasından uzaklaşmaya çalışan İstanbulspor’a konuk olacak. Haftanın maçı ise Perşembe günü. Ligin zirvesine 5 puan uzaklıkta olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta teknik direktör Bjelica ile ilk galibiyetine uzanan Trabzonspor’u ağırlayacak. Yukatel Kayserispor’un bay geçeceği 34. haftada Beşiktaş ile Bitexen Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek.Berabere kaldığı Bitexen Giresunspor deplasmanında 20. dakikada Batshuayi’nin golüyle öne geçip 68. dakikada Bajic’e engel olamayan Fenerbahçe bu sezon 11. kez aynı durum ile karşı karşıya kaldı. Sarı lacivertli takımın bu sezon yediği 38 golün 12’si 60. ve 75. dakikalar arasında geldi. Kanarya söz konusu bu karşılaşmalarda 18 puan kaybetti.Sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hızlanmaya başlamışken, Süper Lig’de bu sezon en fazla yeni transfer oynatan takımlara mercek tutuldu. Bu konuda Ankaragücü öne çıkan ekip oldu. Başkent temsilcisi bu sezon ilk kez sarı lacivertli takımda görev alan 27 oyuncusuna çeşitli müsabakalarda forma verdi. Ankaragücü’nü, 25 ile Kasımpaşa, 22 ile Beşiktaş ve Galatasaray, 21 ile VavaCars Fatih Karagümrük ve 20 ile de Medipol Başakşehir takip etti. En az yeni transfere forma şansı veren takım ise Yukatel Kayserispor oldu. Sarı Kırmızılı takımda yalnızca 4 yeni transfer forma giyebildi.
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Çağlar Öner
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radyo, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor
radyo, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, trabzonspor

Yeni transferler en çok Ankaragücü’nde, en az Kayserispor’da şans buldu

21:28 11.05.2023 (güncellendi: 21:31 11.05.2023)
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Veri Maç Supertag için kapak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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Çağlar Öner
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Galatasaray’ın İstanbulspor’a konuk olacağı, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u ağırlayacağı ve Beşiktaş’ın bay geçeceği Süper Lig 34. hafta öncesi bu sezon maçlarda en çok yeni transfer oynatan kulüpler sıralandı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 34. Haftası oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının ön değerlendirmeleri ile dikkat çekici istatistiki bilgiler ele alındı.
Süper Lig’de 34. Haftanın perdesi Salı günü açılacak. Lider Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda, son haftalarda aldığı puanlarla düşme potasından uzaklaşmaya çalışan İstanbulspor’a konuk olacak. Haftanın maçı ise Perşembe günü. Ligin zirvesine 5 puan uzaklıkta olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta teknik direktör Bjelica ile ilk galibiyetine uzanan Trabzonspor’u ağırlayacak. Yukatel Kayserispor’un bay geçeceği 34. haftada Beşiktaş ile Bitexen Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edilecek.
Berabere kaldığı Bitexen Giresunspor deplasmanında 20. dakikada Batshuayi’nin golüyle öne geçip 68. dakikada Bajic’e engel olamayan Fenerbahçe bu sezon 11. kez aynı durum ile karşı karşıya kaldı. Sarı lacivertli takımın bu sezon yediği 38 golün 12’si 60. ve 75. dakikalar arasında geldi. Kanarya söz konusu bu karşılaşmalarda 18 puan kaybetti.
Sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hızlanmaya başlamışken, Süper Lig’de bu sezon en fazla yeni transfer oynatan takımlara mercek tutuldu. Bu konuda Ankaragücü öne çıkan ekip oldu. Başkent temsilcisi bu sezon ilk kez sarı lacivertli takımda görev alan 27 oyuncusuna çeşitli müsabakalarda forma verdi. Ankaragücü’nü, 25 ile Kasımpaşa, 22 ile Beşiktaş ve Galatasaray, 21 ile VavaCars Fatih Karagümrük ve 20 ile de Medipol Başakşehir takip etti. En az yeni transfere forma şansı veren takım ise Yukatel Kayserispor oldu. Sarı Kırmızılı takımda yalnızca 4 yeni transfer forma giyebildi.
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