Yellen: ABD borcunun temerrüde düşmesi küresel gerilemeyi tetikleyebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karabük Barosu Başkanı Köklü: Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünde birçok sır ve müthiş bir gizem var
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Sahada 11 yabancı futbolcuya yeşil ışık
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Siyaset Bilimci Tosun: Kararsız seçmen muhalefete yönelecek
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230511/yellen-abd-borcunun-temerrude-dusmesi-kuresel-gerilemeyi-tetikleyebilir-1070966770.html
Yellen: ABD borcunun temerrüde düşmesi küresel gerilemeyi tetikleyebilir
Yellen: ABD borcunun temerrüde düşmesi küresel gerilemeyi tetikleyebilir
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceği ve küresel bir gerilemeyi... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T18:45+0300
2023-05-11T18:50+0300
abd
janet yellen
temerrüt
ekonomi
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070967141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9e0dc0ffb5336d4bbed44d19d0f7afb.jpg
ABD Hazine Bakanı Yellen, G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Japonya'nın Niigata kentinde düzenlediği basın toplantısında, mayıs başında ABD Kongresi'ne, 'borç limitinin ele alınmaması halinde bu kapsamdaki önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceğini' söylediğini anımsattı.Kendisinin ve ekonomistlerin değerlendirmesine göre, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin 'ekonomik ve finansal bir felakete' yol açacağını belirten Yellen, bu durumda milyonlarca Amerikalının işini kaybedebileceğini, hanehalkı gelirlerinin düşeceğini ve Amerikan işletmelerinin kredi piyasalarının kötüleştiğini göreceğini ifade etti.Yellen, bunun hanehalklarının harcama yapmasını ve işletmelerin yatırımlarını önemli ölçüde zorlaştıracağını aktararak, "Bir temerrüt, son birkaç yıldaki kazanımlarımızı tehdit edebilir ve bizi çok daha geriye götürecek küresel bir gerilemeyi ateşleyebilir" dedi.Janet Yellen, temerrüdün aynı zamanda ABD'nin küresel ekonomik liderliğini baltalama riskini de beraberinde getireceğini, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma becerileri hakkında soru işaretleri doğuracağını kaydetti.Borç limiti üzerinde gerilim siyasetinin de ciddi ekonomik maliyetler getirebileceğini vurgulayan Yellen, "Bunu yakın tarihten biliyoruz. 2011'de öğrendiğimiz gibi, ciddi bir temerrüt tehdidi kredi notumuzun düşmesine ve tüketici güveninin zayıflamasına yol açabilir. Faiz oranlarındaki bir artışın mortgage, otomobil kredisi ve kredi kartı ödemelerini artırdığını görebiliriz. Borç limitinin bağlayıcı olabileceği tarih civarında vadesi dolacak borçlar için faiz oranlarında şimdiden ani artışlar görüyoruz" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070967141_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5573e609a8dc8b565e87a066cea60cd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, janet yellen, temerrüt, ekonomi
abd, janet yellen, temerrüt, ekonomi

Yellen: ABD borcunun temerrüde düşmesi küresel gerilemeyi tetikleyebilir

18:45 11.05.2023 (güncellendi: 18:50 11.05.2023)
© AFP 2023 / SHUJI KAJIYAMAJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / SHUJI KAJIYAMA
Abone olTelegram
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceği ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceği uyarısında bulundu.
ABD Hazine Bakanı Yellen, G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Japonya'nın Niigata kentinde düzenlediği basın toplantısında, mayıs başında ABD Kongresi'ne, 'borç limitinin ele alınmaması halinde bu kapsamdaki önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceğini' söylediğini anımsattı.
Kendisinin ve ekonomistlerin değerlendirmesine göre, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin 'ekonomik ve finansal bir felakete' yol açacağını belirten Yellen, bu durumda milyonlarca Amerikalının işini kaybedebileceğini, hanehalkı gelirlerinin düşeceğini ve Amerikan işletmelerinin kredi piyasalarının kötüleştiğini göreceğini ifade etti.
Yellen, bunun hanehalklarının harcama yapmasını ve işletmelerin yatırımlarını önemli ölçüde zorlaştıracağını aktararak, "Bir temerrüt, son birkaç yıldaki kazanımlarımızı tehdit edebilir ve bizi çok daha geriye götürecek küresel bir gerilemeyi ateşleyebilir" dedi.
Janet Yellen, temerrüdün aynı zamanda ABD'nin küresel ekonomik liderliğini baltalama riskini de beraberinde getireceğini, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma becerileri hakkında soru işaretleri doğuracağını kaydetti.
Borç limiti üzerinde gerilim siyasetinin de ciddi ekonomik maliyetler getirebileceğini vurgulayan Yellen, "Bunu yakın tarihten biliyoruz. 2011'de öğrendiğimiz gibi, ciddi bir temerrüt tehdidi kredi notumuzun düşmesine ve tüketici güveninin zayıflamasına yol açabilir. Faiz oranlarındaki bir artışın mortgage, otomobil kredisi ve kredi kartı ödemelerini artırdığını görebiliriz. Borç limitinin bağlayıcı olabileceği tarih civarında vadesi dolacak borçlar için faiz oranlarında şimdiden ani artışlar görüyoruz" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала