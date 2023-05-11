https://sputniknews.com.tr/20230511/versinin-rusya-tahil-anlasmasinin-genisletilmesine-veya-suresiz-olarak-uzatilmasina-karsi-1070963684.html
Verşinin: Rusya, tahıl anlaşmasının genişletilmesine veya süresiz olarak uzatılmasına karşı
Verşinin: Rusya, tahıl anlaşmasının genişletilmesine veya süresiz olarak uzatılmasına karşı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın bir dizi Batılı ülkenin önerdiği gibi tahıl anlaşmasının süresiz olarak uzatılmasına veya... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T17:11+0300
2023-05-11T17:11+0300
2023-05-11T17:34+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey verşinin
tahıl anlaşması
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064467200_0:130:2929:1778_1920x0_80_0_0_07553579187bd46b0c8562c695c363ae.jpg
İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılan tahıl müzakereleri sonrası gazetecilere açıklama yapan Verşinin, Moskova'nın bazı önerileri desteklemediğini belirtti.Rus diplomat, "Biz, Batı'daki birçok başkentte konuşulduğu üzere, anlaşmanın genişletilmesine veya süresiz uzatılmasına karşıyız. Bizim ve bu anlaşmanın katılımcıları tarafından neler yapıldığını anlamamız gerekiyor" dedi.Anlaşmanın 18 Mayıs'ta sona ereceğini anımsatan Verşinin, bakan yardımcıları düzeyinde yeni bir toplantı için karar alınmadığını ancak Rusya'nın Türkiye ve BM temsilcileriyle yakın temasını sürdüreceğini kaydetti.Bir mutabakat sağlanamaması durumunda anlaşmanın sona ereceği uyarısında bulunan Verşinin, "Tek taraflı fayda sağlayan bir girişimin herkes tarafından tanınması ve onaylanması pek mümkün değil. Doğal olarak öncelikle Rusya'nın ulusal çıkarlarını ve Rus tarım üreticilerinin, gübre üreticilerinin çıkarlarını koruyoruz. Nihayetinde elbette bunu dünya gıda pazarındaki genel durumu dikkate alarak, şu anda durum oldukça değişken" ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064467200_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ec382a350c6c6a8ca07ca3d78cab80b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey verşinin, tahıl anlaşması, ukrayna
rusya, sergey verşinin, tahıl anlaşması, ukrayna
Verşinin: Rusya, tahıl anlaşmasının genişletilmesine veya süresiz olarak uzatılmasına karşı
17:11 11.05.2023 (güncellendi: 17:34 11.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın bir dizi Batılı ülkenin önerdiği gibi tahıl anlaşmasının süresiz olarak uzatılmasına veya genişletilmesine karşı olduğunu söyledi.
İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılan tahıl müzakereleri sonrası gazetecilere açıklama yapan Verşinin, Moskova'nın bazı önerileri desteklemediğini belirtti.
Rus diplomat, "Biz, Batı'daki birçok başkentte konuşulduğu üzere, anlaşmanın genişletilmesine veya süresiz uzatılmasına karşıyız. Bizim ve bu anlaşmanın katılımcıları tarafından neler yapıldığını anlamamız gerekiyor" dedi.
Anlaşmanın 18 Mayıs'ta sona ereceğini anımsatan Verşinin, bakan yardımcıları düzeyinde yeni bir toplantı için karar alınmadığını ancak Rusya'nın Türkiye ve BM temsilcileriyle yakın temasını sürdüreceğini kaydetti.
Bir mutabakat sağlanamaması durumunda anlaşmanın sona ereceği uyarısında bulunan Verşinin, "Tek taraflı fayda sağlayan bir girişimin herkes tarafından tanınması ve onaylanması pek mümkün değil. Doğal olarak öncelikle Rusya'nın ulusal çıkarlarını ve Rus tarım üreticilerinin, gübre üreticilerinin çıkarlarını koruyoruz. Nihayetinde elbette bunu dünya gıda pazarındaki genel durumu dikkate alarak, şu anda durum oldukça değişken" ifadelerini kullandı.