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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/versinin-rusya-tahil-anlasmasinin-genisletilmesine-veya-suresiz-olarak-uzatilmasina-karsi-1070963684.html
Verşinin: Rusya, tahıl anlaşmasının genişletilmesine veya süresiz olarak uzatılmasına karşı
Verşinin: Rusya, tahıl anlaşmasının genişletilmesine veya süresiz olarak uzatılmasına karşı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın bir dizi Batılı ülkenin önerdiği gibi tahıl anlaşmasının süresiz olarak uzatılmasına veya... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T17:11+0300
2023-05-11T17:34+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey verşinin
tahıl anlaşması
ukrayna
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İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılan tahıl müzakereleri sonrası gazetecilere açıklama yapan Verşinin, Moskova'nın bazı önerileri desteklemediğini belirtti.Rus diplomat, "Biz, Batı'daki birçok başkentte konuşulduğu üzere, anlaşmanın genişletilmesine veya süresiz uzatılmasına karşıyız. Bizim ve bu anlaşmanın katılımcıları tarafından neler yapıldığını anlamamız gerekiyor" dedi.Anlaşmanın 18 Mayıs'ta sona ereceğini anımsatan Verşinin, bakan yardımcıları düzeyinde yeni bir toplantı için karar alınmadığını ancak Rusya'nın Türkiye ve BM temsilcileriyle yakın temasını sürdüreceğini kaydetti.Bir mutabakat sağlanamaması durumunda anlaşmanın sona ereceği uyarısında bulunan Verşinin, "Tek taraflı fayda sağlayan bir girişimin herkes tarafından tanınması ve onaylanması pek mümkün değil. Doğal olarak öncelikle Rusya'nın ulusal çıkarlarını ve Rus tarım üreticilerinin, gübre üreticilerinin çıkarlarını koruyoruz. Nihayetinde elbette bunu dünya gıda pazarındaki genel durumu dikkate alarak, şu anda durum oldukça değişken" ifadelerini kullandı.
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rusya, sergey verşinin, tahıl anlaşması, ukrayna

Verşinin: Rusya, tahıl anlaşmasının genişletilmesine veya süresiz olarak uzatılmasına karşı

17:11 11.05.2023 (güncellendi: 17:34 11.05.2023)
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Sergey Verşinin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın bir dizi Batılı ülkenin önerdiği gibi tahıl anlaşmasının süresiz olarak uzatılmasına veya genişletilmesine karşı olduğunu söyledi.
İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye dışişleri bakan yardımcılarının ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılan tahıl müzakereleri sonrası gazetecilere açıklama yapan Verşinin, Moskova'nın bazı önerileri desteklemediğini belirtti.
Rus diplomat, "Biz, Batı'daki birçok başkentte konuşulduğu üzere, anlaşmanın genişletilmesine veya süresiz uzatılmasına karşıyız. Bizim ve bu anlaşmanın katılımcıları tarafından neler yapıldığını anlamamız gerekiyor" dedi.
Anlaşmanın 18 Mayıs'ta sona ereceğini anımsatan Verşinin, bakan yardımcıları düzeyinde yeni bir toplantı için karar alınmadığını ancak Rusya'nın Türkiye ve BM temsilcileriyle yakın temasını sürdüreceğini kaydetti.
Bir mutabakat sağlanamaması durumunda anlaşmanın sona ereceği uyarısında bulunan Verşinin, "Tek taraflı fayda sağlayan bir girişimin herkes tarafından tanınması ve onaylanması pek mümkün değil. Doğal olarak öncelikle Rusya'nın ulusal çıkarlarını ve Rus tarım üreticilerinin, gübre üreticilerinin çıkarlarını koruyoruz. Nihayetinde elbette bunu dünya gıda pazarındaki genel durumu dikkate alarak, şu anda durum oldukça değişken" ifadelerini kullandı.
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