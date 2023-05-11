https://sputniknews.com.tr/20230511/vatan-partisi-kasetlerle-yonetilen-siyasete-kasetlerle-teslim-alinan-siyasetcilere-yuh-1070965545.html
Vatan Partisi: Kasetlerle yönetilen siyasete, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh
Vatan Partisi: Kasetlerle yönetilen siyasete, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh
Vatan Partisi'bin sosyal medya hesabından kaset "Kasetlerle yönetilen siyasete yuh, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh" paylaşımında bulunuldu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T18:31+0300
2023-05-11T18:31+0300
2023-05-11T18:31+0300
vatan partisi
2023 türkiye seçimleri
kaset
seçim
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14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy isteyen Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından "Kasetlerle yönetilen siyasete YUH! Kasetlerle teslim alınan siyasetçilere YUH! Kasetlere, tertiplere meydan okuyoruz. Cesur ol! Kahraman ol! Vatan Partisi'ne oy ver!" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.
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vatan partisi, kaset, seçim
vatan partisi, kaset, seçim
Vatan Partisi: Kasetlerle yönetilen siyasete, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh
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Vatan Partisi'bin sosyal medya hesabından kaset "Kasetlerle yönetilen siyasete yuh, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh" paylaşımında bulunuldu.
14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy isteyen Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından "Kasetlerle yönetilen siyasete YUH! Kasetlerle teslim alınan siyasetçilere YUH! Kasetlere, tertiplere meydan okuyoruz. Cesur ol! Kahraman ol! Vatan Partisi'ne oy ver!" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.