https://sputniknews.com.tr/20230511/vatan-partisi-kasetlerle-yonetilen-siyasete-kasetlerle-teslim-alinan-siyasetcilere-yuh-1070965545.html

Vatan Partisi: Kasetlerle yönetilen siyasete, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh

Vatan Partisi: Kasetlerle yönetilen siyasete, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh

Vatan Partisi'bin sosyal medya hesabından kaset "Kasetlerle yönetilen siyasete yuh, kasetlerle teslim alınan siyasetçilere yuh" paylaşımında bulunuldu. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T18:31+0300

2023-05-11T18:31+0300

2023-05-11T18:31+0300

vatan partisi

2023 türkiye seçimleri

kaset

seçim

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14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy isteyen Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından "Kasetlerle yönetilen siyasete YUH! Kasetlerle teslim alınan siyasetçilere YUH! Kasetlere, tertiplere meydan okuyoruz. Cesur ol! Kahraman ol! Vatan Partisi'ne oy ver!" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu.

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vatan partisi, kaset, seçim