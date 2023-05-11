https://sputniknews.com.tr/20230511/trumptan-tv-sunucusuna-sen-igrenc-bir-insansin-1070966985.html

Trump'tan CNN sunucusuna: 'Sen iğrenç bir insansın'

Trump'tan CNN sunucusuna: 'Sen iğrenç bir insansın'

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, katıldığı CNN yayınında sinirlendi. Trump, sunucu Kaitlan Collins'e "Sen iğrenç bir insansın" dedi. 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T18:41+0300

2023-05-11T18:41+0300

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dünya

abd

donald trump

açıklama

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı programda gazeteci ve program sunucusu Kaitlan Collins'in sorularını yanıtladı.Trump, 2020 seçimlerinde kaybetmediği konusunda ısrar etti ve Kongre baskınına katılan isyancıların 'büyük bir bölümünü' affetme eğiliminde olduğunu dile getirdi:"Ülkemiz için çok üzücü bir durum olduğunu düşünüyorum. Açıkçası dünya için çok üzücü bir durum. Çünkü ülkemizin başına gelenlere bakarsanız, ülkemiz cehenneme döndü."Bir seyircinin "seçim sahtekarlığıyla ilgili kutuplaştırıcı söylemini askıya alıp almayacağı" sorusuna cevaben Trump, "Seçim hilesi görmezsem evet" yanıtını verdi.Kongre baskını günü olan 6 Ocak'tan 'güzel bir gün' diye bahseden Trump, "Hiç bu kadar büyük bir kalabalıkla konuşmamıştım. Bunun nedeni, seçime hile karıştırıldığını düşünmeleriydi ve orada gururluydular. Yüreklerinde sevgiyle oradaydılar" şeklinde değerlendirme yaptı.Trump, Kongre binasındaki isyana yönelik bir pişmanlık duymadığını ve polis tarafından öldürülen Ashli Babbitt isimli kadın için "İyi bir insan ve vatanseverdi" diyerek Babbitt'i "boş yere" öldüren polisi "haydut" olarak nitelendirdi.Eski ABD Başkanı, New York mahkemesi jürisi tarafından 'E. Jean Carroll' adlı kadın tarafından tecavüz ve hakaretle suçlandığı davada cinsel tacizden 'sorumlu' bulunarak yalanladı. Trump, Carroll'u tanımadığını ve bu iddiaların "sahte bir hikaye" olduğunu iddia etti. Ayrıca, dava nedeniyle 5 milyon dolarlık tazminat ödemek zorunda kaldığını belirterek, bunun 2024 başkanlık seçiminde oy oranını artırdığını söyledi.Trump, kürtaj hakkı konusundaki soruya 'yaşam yanlısı bir şampiyon' olduğunu belirterek, istisnai durumlar dışında kürtaja sıcak bakmadığını ifade etti.Ayrıca, programda sunucunun Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanmasını isteyip istemediği konusunda ısrarlı sorular sorması üzerine Trump, bu konuya "kazanma veya kaybetme açısından değil, sorunu çözme ve insanların ölmesini önleme" bağlamında baktığını kaydetti.

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abd, donald trump, açıklama